大谷翔平超級「核彈頭」！道奇狂敗隔天發威 敲雙安又盜壘成功
大谷翔平不讓了！洛杉磯道奇隊昨（10）日1:10慘敗費城費城人隊，主帥Dave Roberts也透露輸球「很丟臉」，對此，今（11）日道奇隊希望討回顏面，日籍好手大谷翔平再度先發出賽打一棒、指定打擊，結果他首打席就敲出安打，並且又演出盜壘，展現出想贏球的決心。第二打席大谷雖然被三振，但第三打席他又敲出中外野安打追平比數，目前道奇以2:3落後費城。大谷翔平從6月17日開始「代班」打指定打擊、一棒角色，他常常首打席就開轟，並且在更多時候，他能有上壘機會，大谷昨日就展現快腿，今天又在首打席面對左投Cristopher Sánchez，大谷翔平首打席第一球面對151公里伸卡球就敲安上壘。並且還盜壘成功，只是大谷的神秘手勢也讓人好奇。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平火大 7局就被換下場
大谷翔平從6月17日開始「代班」打指定打擊、一棒角色，他常常首打席就開轟，並且在更多時候，他能有上壘機會，大谷昨日就展現快腿，今天又在首打席面對左投Cristopher Sánchez，大谷翔平首打席第一球面對151公里伸卡球就敲安上壘。
2出局後，道奇隊輪到Andy Pages打擊，大谷盜壘順利達成，本季22次盜壘，有機會挑戰單季40轟、40盜的好成績。不過大谷也在盜壘後展現出神秘手勢，讓不少球迷十分好奇。
此外，大谷也在5局上敲出追平安打，一、三壘有人局面，大谷敲出中外野安打追平，兩隊一度來到2:2平手。沒想到下半局費城人Whit Merrifield三壘安打揭開序幕，Trea Turner內野安打，也順利再度超前比數。
大谷今天賽前不但練投，並且找回自己身體節奏，他在昨天7局就被換代打下場，是他暌違2個月後，首度被提前換下場。