大谷翔平相隔2個月被換下場！教頭給解釋　直言：道奇今夜很丟臉

大谷翔平超級「核彈頭」！道奇狂敗隔天發威　敲雙安又盜壘成功

▲大谷翔平一開賽就敲安、盜壘，顯示出對昨天道奇隊落敗後相當自責的心情。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平一開賽就敲安、盜壘，顯示出對昨天道奇隊落敗後相當自責的心情。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平不讓了！洛杉磯道奇隊昨（10）日1:10慘敗費城費城人隊，主帥Dave Roberts也透露輸球「很丟臉」，對此，今（11）日道奇隊希望討回顏面，日籍好手大谷翔平再度先發出賽打一棒、指定打擊，結果他首打席就敲出安打，並且又演出盜壘，展現出想贏球的決心。第二打席大谷雖然被三振，但第三打席他又敲出中外野安打追平比數，目前道奇以2:3落後費城。大谷翔平從6月17日開始「代班」打指定打擊、一棒角色，他常常首打席就開轟，並且在更多時候，他能有上壘機會，大谷昨日就展現快腿，今天又在首打席面對左投Cristopher Sánchez，大谷翔平首打席第一球面對151公里伸卡球就敲安上壘。並且還盜壘成功，只是大谷的神秘手勢也讓人好奇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平火大　7局就被換下場

大谷翔平從6月17日開始「代班」打指定打擊、一棒角色，他常常首打席就開轟，並且在更多時候，他能有上壘機會，大谷昨日就展現快腿，今天又在首打席面對左投Cristopher Sánchez，大谷翔平首打席第一球面對151公里伸卡球就敲安上壘。

2出局後，道奇隊輪到Andy Pages打擊，大谷盜壘順利達成，本季22次盜壘，有機會挑戰單季40轟、40盜的好成績。不過大谷也在盜壘後展現出神秘手勢，讓不少球迷十分好奇。

此外，大谷也在5局上敲出追平安打，一、三壘有人局面，大谷敲出中外野安打追平，兩隊一度來到2:2平手。沒想到下半局費城人Whit Merrifield三壘安打揭開序幕，Trea Turner內野安打，也順利再度超前比數。

大谷今天賽前不但練投，並且找回自己身體節奏，他在昨天7局就被換代打下場，是他暌違2個月後，首度被提前換下場。


大谷翔平相隔2個月被換下場！教頭給解釋　直言：道奇今夜很丟臉

大谷翔平敲安盜壘還不夠？7局就被換下場　大聯盟200轟還要再等等

大谷翔平本季第28轟出爐！大聯盟生涯200轟近了 道奇5：3釀酒人

大谷翔平吸金能力太驚人！道奇球場廣告全部賣光　連高層都嚇到

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選