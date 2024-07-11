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美國男籃先發五人怎麼排？「甜瓜」親自給建議：詹杜庫應該打替補

▲美國男籃目前持續整裝備戰即將到來的巴黎奧運，而這12名好手究竟誰將打先發，誰又該擔任替補，外界各有看法，稍早「甜瓜」Carmelo Anthony則被問到此問題，他則表示自己會讓LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry擔任替補。（圖／取自社群X）
▲美國男籃目前持續整裝備戰即將到來的巴黎奧運，而這12名好手究竟誰將打先發，誰又該擔任替補，外界各有看法，稍早「甜瓜」Carmelo Anthony則被問到此問題，他則表示自己會讓LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry擔任替補。（圖／取自社群X）

記者陳品翔/綜合報導

美國男籃「夢幻隊」目前持續整裝備戰即將到來的巴黎奧運，力拼締造奧運男籃五連霸霸業，稍早則傳出快艇球星「可愛」Kawhi Leonard因膝傷關係將退出本屆奧運，他的空缺也確定由塞爾提克射手Derrick White給接下。而美國男籃這12名好手究竟誰將打先發，誰又該擔任替補，外界各有各自看法，而稍早傳奇球星「甜瓜」Carmelo Anthony則被問到，他怎麼看美國隊將派出哪5名球員擔綱先發，Melo則是表示，「我會用年輕人，什麼LeBron James、Kevin Durant、Stephen Curry這些人，都應該坐在板凳上待命。」

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甜瓜口出狂言  稱自己會讓詹杜庫打替補

當Carmelo Anthony被問到美國隊該如何選擇先發陣容的時候，他則表示：「如果是我我會選擇Stephen Curry、LeBron James、Anthony Davis、Kevin Durant，我還有忘了誰嗎？算了，這些人我要全部都換掉。我要用年輕人，Haliburton、Edwards、Adebayo、Tatum，再來一個，BookerLeBron、Durant、Curry這些人，都應該坐在板凳上待命。

美國隊總教練Steve Kerr過去也多次被媒體問到這個問題，對此他則說：「我和我的團隊討論了很久，我猜名單上的所有12名球員總有一天都會進入名人堂。那麼如何從這12個人當中選出5個呢？我們的想法是找到合適且攻守均衡的陣容，並確保所有12名球員都全力以赴。」

隨後Steve Kerr繼續說到，目前對於球隊先發五人該派誰，還沒有感到任何擔心的部分：「我們現在對於先發五人該派誰，還沒有任何擔憂，我們就是將所有人聚集在一起，然後嘗試不同的陣容，每個人都明白這是一種非常特殊的情況，他們不僅是聯盟的超級球星，還會是未來的名人堂成員。他們每個人都值得先發，但只有五個位置，我們會搞清楚的。」

美國男籃今出戰加拿大　Kerr先發派3小陣容

美國男籃今（11）日也在台灣時間早上10：30分迎來對陣加拿大的熱身賽，這場熱身賽可說是美國隊巴黎奧運前的最重要一場實戰訓練，教練團也要藉此機會觀察每位球員的狀態，來判斷究竟奧運會上誰將擔綱先發角色。今日比賽Steve Kerr則是派出整體身材較為矮小的先發陣容，由Stephen Curry、Devin Booker、Jrue Holiday、LeBron James、Jodi Embiid擔任先發五人工作


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