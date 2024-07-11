美國男籃先發五人怎麼排？「甜瓜」親自給建議：詹杜庫應該打替補

我是廣告 請繼續往下閱讀
當Carmelo Anthony被問到美國隊該如何選擇先發陣容的時候，他則表示：「如果是我我會選擇Stephen Curry、LeBron James、Anthony Davis、Kevin Durant，我還有忘了誰嗎？算了，這些人我要全部都換掉。我要用年輕人，Haliburton、Edwards、Adebayo、Tatum，再來一個，Booker。LeBron、Durant、Curry這些人，都應該坐在板凳上待命。」
美國隊總教練Steve Kerr過去也多次被媒體問到這個問題，對此他則說：「我和我的團隊討論了很久，我猜名單上的所有12名球員總有一天都會進入名人堂。那麼如何從這12個人當中選出5個呢？我們的想法是找到合適且攻守均衡的陣容，並確保所有12名球員都全力以赴。」
隨後Steve Kerr繼續說到，目前對於球隊先發五人該派誰，還沒有感到任何擔心的部分：「我們現在對於先發五人該派誰，還沒有任何擔憂，我們就是將所有人聚集在一起，然後嘗試不同的陣容，每個人都明白這是一種非常特殊的情況，他們不僅是聯盟的超級球星，還會是未來的名人堂成員。他們每個人都值得先發，但只有五個位置，我們會搞清楚的。」
美國男籃今出戰加拿大 Kerr先發派3小陣容
而美國男籃今（11）日也在台灣時間早上10：30分迎來對陣加拿大的熱身賽，這場熱身賽可說是美國隊巴黎奧運前的最重要一場實戰訓練，教練團也要藉此機會觀察每位球員的狀態，來判斷究竟奧運會上誰將擔綱先發角色。今日比賽Steve Kerr則是派出整體身材較為矮小的先發陣容，由Stephen Curry、Devin Booker、Jrue Holiday、LeBron James、Jodi Embiid擔任先發五人工作。