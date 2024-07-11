買氣仍旺！6月北台預售推案卻減500多億　專家曝：建商在等1契機

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新成屋戶數推出不到200戶，比前月減少200多戶，稍具指標的為新北市中和區的「泰隆丰和」，在新青安檢討聲浪與新版囤房稅7月正式上路，後續新成屋走向可能以特定地區、個案規畫、小規模案為主，不再躁進。
需求強勁 舊案新案都要買
需求方面，追蹤指標建案平均來客組數每週約35組，而平均成交組數每週約4.1組，買氣仍旺盛，陳炳辰分析，不論是在桃園市大園區、新北市新店區的甫推新案，或是在新北市板橋區、三重區、淡水區，和桃園市八德區已銷售一陣子的建案，都見賞屋人數與成交量體，買盤一方面抓緊新開案挑好屋的時機，另一方面也有看準相對高價新案的比價效益轉向舊案，無疑的是絲毫沒有受到頻傳的打房消息影響。
買氣還表現在待售建案數統計，即使新案持續進場，6月待售案數仍降至967案，跌破千案，月減36案，北台灣各縣市一致順銷，其中房市發展蓬勃的新北市去化效率最佳，而在地買盤穩定捧場的宜蘭地區也有不錯成績。值得觀察的是，陸續結案讓部分地帶見新案量體真空，推案趕不及銷售，自然又會反映在價格上。
議價率分數持平，開價與成交價之間的距離在一成以內，現況買方已難再用記憶中的行情判斷價碼，只要能比起區域高價案實惠就可搶，不再討價還價，不二價沒關係，買得到最重要，建商姿態也高，讓利空間遂演為窄化。
不過，陳炳辰認為，下半年變數不少，房市沸騰情勢已受到政府關注，新青安的審視是否只為第一步，接下來9月的央行理監事會議是否一反6月的溫和態度，影響今年房市究竟是劃下完美句點，還是虎頭蛇尾急轉直下。
另外如美國大選干擾全球政經狀況，跟台灣地緣政治不穩定局勢，亦可能打亂資金匯聚房市腳步。接下來北台灣將有台北市南港區、文山區，與新北市三重區、中和區，以及桃園市中壢區、大園區，新竹市香山區的大型指標案排定上場，熱況還能燒多久走多遠，這些大案銷況將見分曉。