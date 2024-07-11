直擊／唐治平遲到一小時放鳥沒來！原定以武會友失約偶像青柳克明
唐治平堅決不認母屍，即使檢方透過齒模比對確認身分，他說很震撼，依舊認為媽媽只是去旅行。失業的唐治平頻被拍到大街晃蕩，精神狀況讓人擔心，被愛爾麗醫療集團總裁常如山聘請為泰拳教練，和他約定今（11）日下午2點半和他的偶像青柳克明交流，以武會友，《NOWnews今日新聞》直擊集團內湖總部健身中心，直到下午3點半唐治平依舊沒出現，等於放鳥對手，愛爾麗集團一開始也聯絡不上他，他之後接媒體電話，對於失約很抱歉，解釋接到朋友打的電話，朋友說在基隆看到他媽媽。
記者林奕如／台北報導
青柳克明獨自一人站在健身中心，只能獨自打拳，青柳克明受訪時說：「我知道他（唐治平）有練泰拳，知道可以交流很開心，我已經熱好身，準備好好切磋，也不知道他是不是睡過頭，在這邊等他一下。」青柳克明也表示，希望唐治平快點好起來，趕快步上正軌，「希望他找回原本自信快樂，來運動抒壓一下，只要他願意來，我還可以等待，但不要等太久現在有一點餓。」
26歲台日混血格鬥好手青柳克明，為台灣目前最年輕的職業格鬥選手，高中同學介紹青柳克明去打（MMA）綜合格鬥，一打練出興趣，16歲就習武的青柳克明，不僅是全國散打錦標賽冠軍，還寫下15連勝的紀錄，更在22歲那年拿下日本格⾾職業賽首勝，擅長暴風鐵拳的他，獲得「The Blast 暴風」、「暴風小子」封號。
唐治平母親在6月3日被鄰居發現陳屍社區頂樓，他看過母親遺體後，2度堅決不認屍，新北市刑大已於上月4日發布認領公告，7月8日是最後認屍期限，他依舊沒有前去認領。而各界想要幫忙都卡關，好友也不忍太逼他，曾不捨表示：「一切尊重他。」
唐治平母親遺體冰存板殯至今已逾1個月，但因案件特殊，檢警進行大體齒模比對，確認遺體就是唐母，他聽聞消息表示：「很震撼！」不過還是不相信媽媽過世，準備要去報失蹤人口協尋。經紀人則表示，「我們會協助告知他留意地檢署的公文（需正式公文），如果他願意前往，也會陪同的。」