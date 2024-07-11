張育成立下全壘打宣言！守備打擊都OK 開玩笑稱：要我投球也可以
台灣球迷們眾所期待的「國防部長」張育成，今（11）日終於正式以3.5年總價值值9250萬（含激勵獎金）的大合約加盟富邦悍將，平均月薪突破220萬台幣，寫下中職歷史紀錄。明（12）日在中職的初登板，張育成在記者會後受訪，立下「全壘打宣言」，而富邦球團也同步舉辦首轟活動，撿到張育成全壘打球的球迷，將能換取眾多張育成的親筆簽名物品。此外，張育成信誓旦旦表示自己狀態準備完全，更開玩笑說：「要我上去投球也可以。」
記者林之越/台北報導
首戰喊話敲全壘打 富邦辦首轟活動
富邦球團今（11）日舉辦加盟記者會，除了薪資總額引人注目外，張育成目前的調整狀況也備受矚目。張育成表示：「目前適應還算OK，只是時差還在調整。」對於回歸中職後的心態調整，張育成說：「其實就跟在美國一樣，只是美國沒有應援，但單論棒球其實都是一樣的，只要做好自己，所有問題都不是問題。」
預期將成為中職「史上最強打者」的張育成，在記者會後接受媒體訪問時，也直接立下了全壘打宣言，展現霸氣一面。恰巧，富邦球團在記者會中宣布了「張育成首轟球活動」，凡是拾獲張育成中華職棒首支全壘打球的球迷，球團將提供張育成「親簽實戰球衣」、「親簽球帽」、「親簽實戰比賽球」作為交換。
狀態準備齊全 上場投球也OK
最後，被問到明（11）日首戰的各方面準備如何時，張育成則說：「明天開始實戰的話，打擊和守備都沒問題。」甚至還開玩笑稱：「叫我上場投球都沒問題，畢竟之前在大聯盟也有投過。」張育成過去在2022年效力坦帕灣光芒時期，曾兩度登板投球，總計主投2局、26球，被打6支安打，包括1發全壘打。