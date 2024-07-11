張育成年薪藏細節！合約最高價9250萬　將超越過往大聯盟薪資總合

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張育成能夠回到中職，富邦總經理陳昭如扮演功不可沒的角色，加盟記者會後受訪時，陳昭如透露，最早在張育成受邀擔任英語轉播嘉賓時，就對他留下深刻印象，並在2023年的亞冠賽中，再次和張育成在東京相遇，開啟這次合作的契機。
關於3.5年9250萬的合約內容細節，陳昭如表示：「尊重球員意願，所以不會公佈月薪，但是無論合約總額、月薪都一定是台灣史上最高，而激勵獎金門檻則是比照美國，針對個人數據還有年度獎項等。」
不過陳昭如透露，提出張育成的合約價格時做了不少功課，參考過往表現數據，並考量美職、日職甚至是小聯盟的資新和約，為的就是說服老闆打開錢包。事實上，張育成這份3.5年的合約平均計算下來，年薪來到2,642萬元，和張育成在2023年和紅襪簽下的，年薪約85萬美元（約合2,700萬元薪台幣）的合約不謀而合，堪稱是大聯盟等級的薪資。
3.5年收下9250萬 超越旅美薪資
在合約總價值曝光前，外界就有不少揣測聲音，認為平均月薪可能達到200萬，而合約總值將突破8,000萬台幣，但沒想到富邦球團出手闊綽，3.5年合約砸下9.250萬元，說服張育成回台加入中職，大幅度刷新中職35年來最高的天價合約。
張育成過去在大聯盟總共出賽5季，在2023年和紅襪簽下1年85萬美元（約合新台幣2,754萬），是生涯最高薪，加上簽約金50萬美元，總計在在大聯盟層級所累積的總收入為277萬2587元（約合新台幣8,982萬元）。
而在張育成和富邦簽下這筆天價合約後，包含激勵獎金，最高將收下9,250萬元的薪資，一舉超越了過去自己在大聯盟打拚數年所積累的薪資總合，能感受到富邦球團的用心良苦。