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張育成年薪藏細節！合約最高價9250萬　將超越過往大聯盟薪資總合

▲張育成正式加盟富邦悍將，兩方簽下簽下3.5年，總值9250萬的創紀錄合約，其中金額藏細節。（圖／記者陳明中攝）
▲張育成正式加盟富邦悍將，兩方簽下簽下3.5年，總值9250萬的創紀錄合約，其中金額藏細節。（圖／記者陳明中攝）

記者林之越/台北報導

張育成年薪藏細節！中職富邦悍將今（11）日正式宣布，和旅美好手「國防部長」簽下的合約總價值，兩方簽下3.5年，總值9250萬（含激勵獎金）的破紀錄合約，不論在月薪、薪資總額部分，都超越過去林智勝、江少慶所寫下的紀錄。值得一提的是，張育成平均年薪高達2,642萬元，和過去2023年和波士頓紅襪簽下的大聯盟合約相當接近，而這張3.5年的超巨型合約，若包含激勵獎金都完全兌現，也將超越過去張育成旅美在大聯盟所累積的薪資總合

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年薪逼近大聯盟級別　陳昭如做足功課

張育成能夠回到中職，富邦總經理陳昭如扮演功不可沒的角色，加盟記者會後受訪時，陳昭如透露，最早在張育成受邀擔任英語轉播嘉賓時，就對他留下深刻印象，並在2023年的亞冠賽中，再次和張育成在東京相遇，開啟這次合作的契機

關於3.5年9250萬的合約內容細節，陳昭如表示：「尊重球員意願，所以不會公佈月薪，但是無論合約總額、月薪都一定是台灣史上最高，而激勵獎金門檻則是比照美國，針對個人數據還有年度獎項等。」

不過陳昭如透露，提出張育成的合約價格時做了不少功課，參考過往表現數據，並考量美職、日職甚至是小聯盟的資新和約，為的就是說服老闆打開錢包。事實上，張育成這份3.5年的合約平均計算下來，年薪來到2,642萬元，和張育成在2023年和紅襪簽下的，年薪約85萬美元（約合2,700萬元薪台幣）的合約不謀而合，堪稱是大聯盟等級的薪資。

3.5年收下9250萬　超越旅美薪資

在合約總價值曝光前，外界就有不少揣測聲音，認為平均月薪可能達到200萬，而合約總值將突破8,000萬台幣，但沒想到富邦球團出手闊綽，3.5年合約砸下9.250萬元，說服張育成回台加入中職，大幅度刷新中職35年來最高的天價合約

張育成過去在大聯盟總共出賽5季，在2023年和紅襪簽下1年85萬美元（約合新台幣2,754萬），是生涯最高薪，加上簽約金50萬美元，總計在在大聯盟層級所累積的總收入為277萬2587元（約合新台幣8,982萬元）

而在張育成和富邦簽下這筆天價合約後，包含激勵獎金，最高將收下9,250萬元的薪資，一舉超越了過去自己在大聯盟打拚數年所積累的薪資總合，能感受到富邦球團的用心良苦。

▲張育成正式加盟富邦悍將，他建議未來中職的壘包可以加大。（圖／記者陳明中攝）
▲張育成正式加盟富邦悍將，他建議未來中職的壘包可以加大。（圖／記者陳明中攝）

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