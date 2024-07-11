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房價回不去了！三重預售衝9字頭　建商曝關鍵原因：新北找嘸6字頭

▲房市買氣火熱，與台北市僅一橋之隔的三重預售新案蓬勃，市場傳出最高開價已經喊到一坪95萬元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲房市買氣火熱，與台北市僅一橋之隔的三重預售新案蓬勃，市場傳出最高開價已經喊到一坪95萬元。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

房市買氣火熱，與台北市僅一橋之隔的三重預售新案蓬勃，市場傳出最高開價已經喊到一坪95萬元，直逼百萬俱樂部相當驚人。潤鴻建築位在捷運先嗇宮附近、五谷王北街新案近期即將公開，潤鴻建築董事長鄭志隆今表示，全案含4店面共88戶，總銷20億元，單價8字頭，直言：「房價回不去了！」

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鄭志隆2021年離開興富發董座一職後，創業成立潤鴻建築，首案插旗新北林口，去年出手砸10億元買高雄仁武1500坪土地。潤鴻建築今（11）與日本驪住（LIXIL）開記者會，宣布啟動策略合作計畫，潤鴻建築成立4年以來的第4案三重「潤鴻日昕」，將全面導入驪住「整體衛浴」及廚具、伊奈（INAX）健康壁磚等產品，打造科藝精工住宅。

什麼是「整體衛浴」（整體浴室）？日本驪住執行專務暨LWTJapn負責人大西博之指出，整體浴室在日本原廠製造，再運到台灣建案現場進行組裝，最大特色是整合浴缸（或淋浴間）、馬桶及洗臉盆排水，防水性高、工期縮短。

▲潤鴻日昕導入日本驪住「整體衛浴」，牆面、地板縫隙都採用橡膠，不似傳統戲利康容易老舊發霉。（圖／記者徐銘穗攝）
▲潤鴻日昕導入日本驪住「整體衛浴」，牆面、地板縫隙都採用橡膠，不似傳統戲利康容易老舊發霉。（圖／記者徐銘穗攝）
鄭志隆說明，政府去（2023）年元旦公告，所有浴室要同層排水，不可再透過管線穿到樓下天花板，加上台灣缺工超乎想像，「連要找貼磚的師傅都很難」，因此率先引進日本整體衛浴，過去用矽利康防水會發霉老化，現在透過整體衛浴一起解決。

而潤鴻日昕基地面積507坪，預計規劃戶數為88戶（住家84戶、店面4戶），總銷20億元，住家規劃20坪小兩房與26坪標準兩房，格局方正。建商主打整體衛浴、高檔廚具等配備，還有結構安全保固20年、建物防水保固10年等，今年11月開工，預計兩年半完工並取得使照。

▲潤鴻日昕規劃20坪小兩房及26坪標準兩房房型。（圖／記者徐銘穗攝）
▲潤鴻日昕規劃20坪小兩房及26坪標準兩房房型。（圖／記者徐銘穗攝）
對於高房價，深耕台灣房地產超過30年的鄭志隆直言，潤鴻日昕周邊預售案開價最高已經來到每坪95萬元。他分析土地取得成本與建築成本上揚是高房價最大關鍵，加上資金因素，整個市場往上集結，民眾收入也愈來愈好，消費者購買力提升所致。

鄭志隆進一步說明，新北受到北市外溢效應，從過去均價40~50萬，如今來到70~80萬元，「現在新北找不到50~60萬了」，就連土城都要70萬，「房價早就回不去了」。

根據內政部實價登錄揭露，今年4~5月，新北三重預售屋最高成交單價，扣除1樓店面交易，早已站穩8字頭。位在二重疏洪道重劃區左岸的「新濠漾III-巴黎公園 」，5月更出現88坪中高樓層戶交易總價3417萬元，扣除240萬車位（10.12坪）價，換算單價來到每坪88.2萬元，創下區域最高成交單價紀錄。
 

▲新北三重預售案房價已站穩8字頭。（圖／翻攝實價登錄）
▲新北三重預售案房價已站穩8字頭。（圖／翻攝實價登錄）

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