房價回不去了！三重預售衝9字頭　建商曝關鍵原因：新北找嘸6字頭

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什麼是「整體衛浴」（整體浴室）？日本驪住執行專務暨LWTJapn負責人大西博之指出，整體浴室在日本原廠製造，再運到台灣建案現場進行組裝，最大特色是整合浴缸（或淋浴間）、馬桶及洗臉盆排水，防水性高、工期縮短。
鄭志隆說明，政府去（2023）年元旦公告，所有浴室要同層排水，不可再透過管線穿到樓下天花板，加上台灣缺工超乎想像，「連要找貼磚的師傅都很難」，因此率先引進日本整體衛浴，過去用矽利康防水會發霉老化，現在透過整體衛浴一起解決。
而潤鴻日昕基地面積507坪，預計規劃戶數為88戶（住家84戶、店面4戶），總銷20億元，住家規劃20坪小兩房與26坪標準兩房，格局方正。建商主打整體衛浴、高檔廚具等配備，還有結構安全保固20年、建物防水保固10年等，今年11月開工，預計兩年半完工並取得使照。
對於高房價，深耕台灣房地產超過30年的鄭志隆直言，潤鴻日昕周邊預售案開價最高已經來到每坪95萬元。他分析土地取得成本與建築成本上揚是高房價最大關鍵，加上資金因素，整個市場往上集結，民眾收入也愈來愈好，消費者購買力提升所致。
鄭志隆進一步說明，新北受到北市外溢效應，從過去均價40~50萬，如今來到70~80萬元，「現在新北找不到50~60萬了」，就連土城都要70萬，「房價早就回不去了」。
根據內政部實價登錄揭露，今年4~5月，新北三重預售屋最高成交單價，扣除1樓店面交易，早已站穩8字頭。位在二重疏洪道重劃區左岸的「新濠漾III-巴黎公園 」，5月更出現88坪中高樓層戶交易總價3417萬元，扣除240萬車位（10.12坪）價，換算單價來到每坪88.2萬元，創下區域最高成交單價紀錄。