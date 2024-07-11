詹皇與Curry夢幻同場先發！LBJ談首次合作感受　防守是奪金關鍵

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美國男籃這一場比賽開賽的先發為Stephen Curry、Devin Booker、Jrue Holiday、LeBron James和Joel Embiid。不過開賽出師不利，竟然被加拿大打了一波11：1的攻勢，首節打完以14：21落後。
不過美國男籃畢竟在實力上還是更勝一籌，利用球隊出色的體能條件，不斷地在防守上壓迫製造快攻反擊，很快後來居上，最終以雙位數分差大勝。作為球隊主控，Curry這一場發揮不錯，攻下12分，並且曾助攻LeBron James完成一次快攻空接上籃，自己也不改享受比賽第一的性格，在一次三分打後，做出逗趣神情，讓人莞爾一笑。
這是James、KD和Curry歷史性首次在國際賽聯手，過去儘管三人都打過成人國家隊，不過Curry只打過FIBA世界盃，並未參加過奧運，而James則是多年沒有再為美國隊出戰過了，這一次經歷對他們3人和球迷來說，都是特別的一刻。今天雖然KD沒有上場，不過James和Curry被安排同場先發。
James此前受訪時曾對ESPN說：「我不能代表那兩個人說話，但對我來說超級興奮，同時也感到謙卑。在過去的15-18年裡，我、Steph、KD一直是NBA 的話題人物。我們不知道自己還能有多少機會一起打球。因此，能夠在我們職業生涯的這個階段擁有這樣的時刻，實在是非常特別。」
美國隊衝擊金牌 防守是重點主題
賽後James以領袖身分召集球隊，他告訴隊友，雖然團隊只待在一起4天，默契上還要加強，也發生了一些失誤，但只要做好防守，他們就可以贏下比賽。
Curry也認同James 的說法，直言：「我們可以控制的事情是努力、打出比賽強度和身體素質。我們從第一天起就一直在談論這件事。就像LeBron所說，我們需要解決進攻端的問題，但如果我們持續打出競爭力並在防守時做出努力，我們就可以擊敗任何人。」
談到與Curry配合時的感覺時，James說：「我們都愛打籃球，試著在場上互相分享，上半場我嘗試傳給他一記空檔三分，但不到位。但他後來傳給我一次空接機會，這樣的配合很有趣，但更重要的是我們以我們喜歡的正確方式進行比賽，這就是結果。」
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