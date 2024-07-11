SJ來台次數小輸MAMAMOO　東海跨海喊話記者：那我們拍電視劇+廣告

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記者就詢問SJ，粉絲希望他們能成為「2024年最常來台的韓國藝人」，成員疑惑：「有可能嗎？」東海就說：「這是有可能的，因為SJ去不了的時候，就換分隊去，小隊去不了，就換個人去，說不定SJ成員中，又有可能拍電視劇的機會啊，也可能會有拍廣告的機會！」神童在旁附和：「拍《想見你2》那種。」他們發誓SJ會努力成為kpop之中，「訪問台灣最多次的團體」。
MAMAMOO VS. Super Junior 2024年來台次數統計（截至7月11日）：
MAMAMOO成員總計在台開唱14次
3月22日／華莎出席「高雄櫻花季」
4月7日／玟星台北演唱會
4月20日、21日／輝人台北演唱會
5月4日、5日／玟星高雄演唱會
6月16日／華莎台北粉絲見面會
6月22日／頌樂高雄演唱會
6月30日／玟星出席台中音樂野餐市集
7月6日／輝人出席「高雄啤酒節」
7月13日／華莎出席「高雄K-MEGA拼盤演唱會」
7月14日／頌樂台北演唱會
8月24日／輝人高雄演唱會
8月31日／玟星參加「高雄ECO L!VE CONCERT拼盤演唱會」
Super Junior成員總計在台開唱10次
1月27日、28日／SJ高雄粉絲派對
1月29日／圭賢台北簽名會+記者會
3月24日／SJ D&E 東海、銀赫出席「高雄櫻花季」
4月20日／SJ L.S.S. 利特、神童、始源台北演唱會
5月4日、5日／圭賢台北演唱會
8月16日、17日、18日／SJ台北演唱會