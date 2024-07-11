快訊／「爺孫戀」林靖恩偷吃外送食物被活逮　警方依竊盜罪送辦

SJ來台次數小輸MAMAMOO　東海跨海喊話記者：那我們拍電視劇+廣告

▲Super Junior（SJ）成員神童（上排左起）、圭賢、始源、銀赫、厲旭（下排左起）、東海、藝聲、利特接受台媒訪問，發誓要成為2024年來台最多次的韓星。（圖／iMe TW）
▲Super Junior（SJ）成員神童（上排左起）、圭賢、始源、銀赫、厲旭（下排左起）、東海、藝聲、利特接受台媒訪問，發誓要成為2024年來台最多次的韓星。（圖／iMe TW）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

南韓天團Super Junior（簡稱：SJ）將於8月16日至18日，一連3天在台北小巨蛋舉辦演唱會，成員得知票房全完售，神童、圭賢、始源、銀赫、厲旭、東海、藝聲、利特結束6月首爾場演出後，特地接受台灣媒體越洋訪問，他們決定要成為2024年「來台最多次的韓星」，如果都沒人能來開唱，那就拍電視劇或廣告，誓言成為第一名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲SJ將於8月16日至18日在台北小巨蛋舉辦演唱會，3萬張門票已賣完。（圖／iMe TW）
▲SJ將於8月16日至18日在台北小巨蛋舉辦演唱會，3萬張門票已賣完。（圖／iMe TW）
截至今（11）日為止，MAMAMOO跟SJ是今年（2024）上半年來台次數最多的韓國藝人，MAMAMOO坐穩冠軍、SJ緊追在後，因為不只他們2組過度頻繁來台，網友為此舉辦「韓星台灣灶腳大賽」，MAMAMOO成員華莎日前得知她跟成員「目前」排名第一，震驚表示：「真的假的？但我覺得這滿正面的！」

記者就詢問SJ，粉絲希望他們能成為「2024年最常來台的韓國藝人」，成員疑惑：「有可能嗎？」東海就說：「這是有可能的，因為SJ去不了的時候，就換分隊去，小隊去不了，就換個人去，說不定SJ成員中，又有可能拍電視劇的機會啊，也可能會有拍廣告的機會！」神童在旁附和：「拍《想見你2》那種。」他們發誓SJ會努力成為kpop之中，「訪問台灣最多次的團體」。

MAMAMOO VS. Super Junior 2024年來台次數統計（截至7月11日）

MAMAMOO成員總計在台開唱14次
3月22日／華莎出席「高雄櫻花季」
4月7日／玟星台北演唱會
4月20日、21日／輝人台北演唱會
5月4日、5日／玟星高雄演唱會
6月16日／華莎台北粉絲見面會
6月22日／頌樂高雄演唱會
6月30日／玟星出席台中音樂野餐市集
7月6日／輝人出席「高雄啤酒節」
7月13日／華莎出席「高雄K-MEGA拼盤演唱會」
7月14日／頌樂台北演唱會
8月24日／輝人高雄演唱會
8月31日／玟星參加「高雄ECO L!VE CONCERT拼盤演唱會」

Super Junior成員總計在台開唱10次
1月27日、28日／SJ高雄粉絲派對
1月29日／圭賢台北簽名會+記者會
3月24日／SJ D&E 東海、銀赫出席「高雄櫻花季」
4月20日／SJ L.S.S. 利特、神童、始源台北演唱會
5月4日、5日／圭賢台北演唱會
8月16日、17日、18日／SJ台北演唱會

曾合作SJ、玄彬！南韓女神崔呈媛中文說超好　宣布進軍台灣演藝圈

SJ圭賢穿粉色衣現身五股！嗨跳YOASOBI《我推的孩子》主題曲IDOL

SJ圭賢要開台灣8縣市巡演！興奮高喊：我去新竹、澎湖、金門表演

SJ圭賢吃永和豆漿被讓位！哀嚎粉絲沒認出他：她不知要看的人在這

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代