新青安炒房仔注意！最嚴處罰版本出爐 貸款千萬月還款翻倍多2萬
行政院上月底拍板通過新青安貸款精進政策，除貸款人須簽切結書外，新增新青安貸款借款人限貸一次，違規將終止利息補貼，而號稱「最嚴處罰」版本今（11）出爐，從成數、年限、和利率三管齊下開鍘，若以貸款千萬推算，光是還本金，每月還款負擔也會從2萬833增加到4萬1666，每月還本壓力翻倍，足足多出2萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
財政部統計，截自今年5月底為止，新青安上路十個月以來，累積已撥貸5萬7890件、撥貸總金額高達4281.3億元。而公股銀行日前繳交從1700餘戶「高風險名單」中篩出的「超高風險名單」，約占整體承作案量不到1％。
《聯合新聞網》報導，八大行庫最嚴格的新青安違規戶處罰版本已出爐，從成數、年限、和利率三管齊下，首先貸款成數從8成降到7成、年限從40年縮至20年，利率不但要把先前政府補貼的利息退回，還從1.775%的青安利率一口氣拉到2.5%，等於拉高了2.9碼，較現行房貸地板利率2.185%還高出1碼半。
據悉，財政部沒有硬性規定新青安違規處罰細節，也有行庫僅通知客戶要追回利息，或是只把借款年限從40年降至30年，但也有不只一家行庫從嚴懲處，不只取消寬限期，也採取成數、年限、利率從嚴的措施。
依行庫估算，如果以新青安借款上限最高1000萬元估算，借款年限依但被從40年縮減至20年，未來等到本息繳納時，光是還本金，每月還款負擔會從2萬833員立刻翻倍，增加到4萬1666元，每月還本壓力多2萬元。有行庫主管預料，新青安違規懲處一起動，可能會再掀起一波「轉貸潮」，也就是流向其他的民營銀行。