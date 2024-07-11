張育成、張奕一口氣都簽了！富邦悍將還註冊「杰戈」力拚下半季

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富邦下半季補進「雙張」張育成擔任狀元，張奕也是第二輪第一順位指名，補進兩位旅美、旅日好手，讓富邦戰力可望升級。富邦育樂總經理陳昭如表示：「張奕的合約還在談，但是快談好了，預計這1、2天可以完成。若張奕的合約本週談完，最快下週就有機會出賽。」
張奕12強賽獲重用 富邦攔胡台鋼
台灣旅日好手張奕，是花蓮縣萬榮鄉出身的原住民棒球員，身高182公分，最快球速可以到達158公里，擅長滑球、彈指曲球、指叉球。
張奕國小就讀東園國小少棒隊，94年謝國城盃全國少棒錦標賽以台北市代表隊參賽， 2009年亞洲青少棒挑戰賽，當中表現優異，3場比賽擊出9支安打，打擊率0.692，也被日本隊領隊（前西武獅隊投手）鹿取義隆讚譽「已經具備優秀打者的條件」、「他的未來不會輸給陽岱鋼」。
高中畢業時張奕跟隨表哥陽岱鋼的腳步，去到日本念書，與表哥陽岱鋼同樣就讀福岡第一高等學校，期盼著有朝一日可以登上日本職棒。
經過福岡第一高等學校後，張奕進入到日本經濟大學，張奕成加入的第一年是右外野手及開路先鋒，並且打出16支安打11次四死球的活躍表現。他也將這個好表現持續到了2013秋天的賽季，對上岡本拓也時敲出逆轉的滿貫全壘打。
2013年，張奕在日本福岡六大學野球聯盟，總共拿下了春季聯賽榮獲九人獎（外野手）、打擊獎、滿貫全壘打特殊獎以及新人獎。2016年日本經濟大學對戰北九州市立大學，在春天打了1支全壘打，秋天打出了4支全壘打，成為福岡六大學聯賽的全壘打王。
張奕決定「棄打從投」，拿下好成績
張奕在2016年以外野手身份報名日本職棒選秀會，獲得歐力士猛牛隊育成選手第一指名，以簽約金300萬日圓、年薪250萬日圓的合約入團，背號122。期間他遇到打擊低潮，2018年教練建議「棄打從投」，加上張奕自身也有球速上的天份，所以在6月時接受球團建議，轉任投手，2019年五月，獲球團升格為支配下選手。
張奕為日本改元令和後首位升格支配下名單的育成選手，同年八月，對上北海道日本火腿鬥士隊生涯一軍首度先發，主投6局失1分，獲得生涯首勝，也成為了日本職棒首位預籌野手出身，棄打從投後，在一軍首次先發就取得勝投的球員。
張奕在10月因同時入選第二十九屆亞洲棒球錦標賽中華成棒代表隊及第二屆世界十二強棒球賽，最終選擇放棄亞錦賽，第二屆世界十二強棒球賽，以防禦率（0.00、13.2局）、2勝0敗，奪下防禦王、勝率王及全明星隊－先發投手，拿下三項大獎成為12強史上第一人。
張奕因肩膀發炎受影響 退出世界棒球經典賽
2022年因森友哉行使自由球員資格轉隊至歐力士猛牛隊，而被埼玉西武獅隊選為補償球員，也是日本職棒史上第一位非日本球員的自由球員補償球員，在2023年新球季轉戰至日職西武獅，成功入選第五屆世界棒球經典賽，後因肩膀發炎而退出。
張奕也在臉書宣布，「因肩膀緊繃，經過精密檢查後，確認為肩膀部分發炎，跟球隊商量後，只能退出本屆的經典賽。」而後遭到日本職棒西武隊戰力外，同年11月，在社群發出投球影片，表示肩膀傷勢已完全無礙，且已恢復當年在歐力士時期的感覺。
張奕返台關鍵？加入台鋼雄鷹成為自行培訓選手
2023年11月，遭西武獅隊釋出且戰力外測試會未果後，張奕選擇返台繼續職棒生涯，並且加入台鋼雄鷹，向聯盟登錄為自行培訓選手，張奕也透露回台關鍵，「洪總當時是跟我講說，應該也差不多了吧，差不多該回來了吧。」洪一中教練的話成了張奕回台的主要關鍵原因。
張奕在冬季聯盟穿著61號台鋼戰袍亮相，中繼2局，用23球其中有17顆好球，被敲2安打，奪1次三振，無失分，最外球速147公里。2024中華職棒選秀會，張奕也被富邦悍將在第2輪選入，跟張育成一起並肩作戰。