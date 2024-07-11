韓流吹進母嬰圈 韓國品牌林貝兒推隨身包媽媽讚好方便
隨著韓流席捲全世界，韓國品牌能見度大大提升，連媽媽挑選幼兒成長奶粉也受到影響，逐漸從歐美品牌轉而關注韓國品牌。其中，韓國熱銷品牌林貝兒，有別於傳統成長奶粉，是針對亞洲寶寶需求研製雙水解蛋白配方，深得台灣媽媽的心，讓韓流也吹進寶寶食品圈了！
記者金武鳯/綜合報導
林貝兒為韓國南陽乳業出品，南陽乳業成立於1964年，擁有超過半世紀針對小孩營養的專業，並秉持愛護小孩的心與專業科學研究，提供媽媽可靠商品，為韓國銷售第一的奶粉品牌！林貝兒更以雙水解配方獨步市場，專為亞洲寶寶研製。對此，小兒科醫師盧英仁說明，水解奶粉是指將奶粉中的蛋白質預先水解，但市面上的水解奶粉大多為水解酪蛋白，雙水解是指將奶粉中的酪蛋白與乳清蛋白都水解，能幫助消化。
林貝兒幼兒成長奶粉，不僅使用雙水解配方，給予小孩兩種水解蛋白（酪蛋白與乳清蛋白水解），並添加6種關鍵成分，包含Sn-2棕櫚酸、乳鐵蛋白、酪蛋白磷酸胜肽、乳脂球膜、比菲德氏菌與三種益生源，這些成分都有助於寶寶營養補充。盧英仁醫師指出，這些都是關鍵營養成分，尤其比菲德氏菌與三種益生源的組合更是重點，透過奶粉能幫助小孩營養補給。
值得一提的是，時下爸媽為了要帶小孩出門，光是攜帶奶瓶、奶粉等都得大包小包。林貝兒為了方便爸媽補充小孩營養，特別推出隨手包包裝，成分仍是雙水解配方加6大關鍵成分，由於是條狀包裝，出門只須攜帶幾條，不用再整罐帶著或分裝麻煩，在母嬰圈獲得好口碑，有媽媽還在社群留言回饋好方便！目前官網正進行買三罐幼兒成長奶粉，即贈送隨身包盒一盒，可洽【官網】https://www.namyang.com.tw