感謝台積電！在台中蓋3廠：「百萬里」暴增21個　七期惠來里最富

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包含西區中興里、利民里、吉龍里、大忠里、後龍里、公民里、公平里；北區健行里、新北里、金華里；西屯區福聯里、福恩里、上安里、福瑞里、至善里、西安里；南屯區大業里、大誠里；北屯區松強里、松竹里、舊社里等。
進一步觀察，首度百萬里中的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里的腹地範圍，都是落在中部科學園區附近，信義房屋中科東大店陳泱儒分析，「過去福聯、福瑞里雖有零星的別墅社區，不過區域主要以過去造鎮案『瑞聯天地』為主，在股市房市有所成長平均效應下，雖然違反直覺，但細想不意外。」
陳泱儒認為，近幾年中科科技業發展快速，以中科生活圈來說，沒有新建案大量供給，房市外溢相當明顯，加上市政路延伸計畫一直在進行，觀察位於環中路周邊的龍潭里，在收入上大幅帶動，另外沙鹿里名次也有顯著提升，這些區域都是中科購屋族的輻射範圍。
從數據觀察，平均收入的成長與房市也有相關連動，包含首度上榜的北屯區舊社里，就囊括了機捷特區與單元十二，還有北屯區松強里囊括11期重劃區與14期重劃區，都是近年房市、房價發展熱區，從綜合稅資料也能窺探房市交易的板塊移動。
台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，以目前14期、11期，以及整個大北屯地區來說，在大型建設與商圈轉移帶動下，北屯區房市自成一格，其中14期可是大北屯綠覆率最高的地方，加上低密度規劃，房價站穩6字頭，吸引不少高資產的質感客搶進，也因此成為品牌建商集體圍攻的區段。