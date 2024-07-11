房價回不去了！三重預售衝9字頭　建商曝關鍵原因：新北找嘸6字頭

感謝台積電！在台中蓋3廠：「百萬里」暴增21個　七期惠來里最富

▲台中市首度百萬里中的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里的腹地範圍，都是落在中部科學園區附近。（圖／家庭消費中心攝）
▲台中市首度百萬里中的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里的腹地範圍，都是落在中部科學園區附近。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

護國神山台積電（2330）發威！台股連日站穩2萬4000點，股市與房市雙漲之下，也連帶讓台中人平均財富增加，根據財政部公布2022年綜合稅資料顯示，台中市29個行政區共計有625里，最富里依然是七期的惠來里，平均所得首度突破2百萬元大關，不過令人驚奇的是，台中市2021年僅33里平均所得突破百萬元，2022年竟然暴增達54個里，信義房屋專家觀察與科技業有正相關。而台積電在台中已設有3廠。

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台中市最富里前五名，依序是七期惠來里、南屯區 新生里、西屯區惠中里、西蹲里、中科福林里，西屯區依舊是榜首，收入平均數年增15萬到20萬元，其中惠來里更來到200萬元大關。而其中值得注意的是，台中市2021年，只有33個里平均所得突破百萬元，2022年暴增到54個里，擠進百萬年薪的里多半落在西屯區、西區、北屯區、北區四大行政區。

包含西區中興里、利民里、吉龍里、大忠里、後龍里、公民里、公平里；北區健行里、新北里、金華里；西屯區福聯里、福恩里、上安里、福瑞里、至善里、西安里；南屯區大業里、大誠里；北屯區松強里、松竹里、舊社里等。

進一步觀察，首度百萬里中的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里的腹地範圍，都是落在中部科學園區附近，信義房屋中科東大店陳泱儒分析，「過去福聯、福瑞里雖有零星的別墅社區，不過區域主要以過去造鎮案『瑞聯天地』為主，在股市房市有所成長平均效應下，雖然違反直覺，但細想不意外。」

陳泱儒認為，近幾年中科科技業發展快速，以中科生活圈來說，沒有新建案大量供給，房市外溢相當明顯，加上市政路延伸計畫一直在進行，觀察位於環中路周邊的龍潭里，在收入上大幅帶動，另外沙鹿里名次也有顯著提升，這些區域都是中科購屋族的輻射範圍。

▲台中7期惠來里高級住宅林立，不斷有建案興建中。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.11）
▲台中7期惠來里高級住宅林立，不斷有建案興建中。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.11）
從數據觀察，平均收入的成長與房市也有相關連動，包含首度上榜的北屯區舊社里，就囊括了機捷特區與單元十二，還有北屯區松強里囊括11期重劃區與14期重劃區，都是近年房市、房價發展熱區，從綜合稅資料也能窺探房市交易的板塊移動。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，以目前14期、11期，以及整個大北屯地區來說，在大型建設與商圈轉移帶動下，北屯區房市自成一格，其中14期可是大北屯綠覆率最高的地方，加上低密度規劃，房價站穩6字頭，吸引不少高資產的質感客搶進，也因此成為品牌建商集體圍攻的區段。
 

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