房價回不去了！三重預售衝9字頭　建商曝關鍵原因：新北找嘸6字頭

台積電股價破千元！他氣炸喊離婚　怨妻「300萬All in買房」太蠢

▲台積電（2330）股價破千元，7月11日以1080元作收，有人夫為台積電股價大漲氣炸，要跟老婆離婚。（圖／NOWnews資料照）
▲台積電（2330）股價破千元，7月11日以1080元作收，有人夫為台積電股價大漲氣炸，要跟老婆離婚。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

「護國神山」台積電（2330）股價站上千元大關，昨（11）以1080元作收，資深台積電股民賺爛，但卻也有人夫為錯失跟著台積電賺大錢的機會，抱怨老婆當初竟然將可買10張台積電的積蓄All in買房，害他少賺300萬元，不僅怒罵老婆太蠢，還氣炸喊要離婚，讓老婆心生懷疑，嘆說：「買房錯了嗎？」

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當事人妻近期在Dcard上發文，感嘆「為了台積電要離婚」，指出夫妻兩人投資心態迥異，老公是積極型投資人，常常進出股市廝殺，「雖然之前有賺錢，但是疫情那幾年做當沖虧了幾十萬，等於打平」，她理財則較為保守。

夫妻存款300萬！猶豫買10張台積電還買房　1原因選買房

後來，兩人存了一筆錢，那時台積電一張約30萬上下，積蓄約可以買十張台積電，但她提議買房、老公則要買台積電，雙方堅持不下，最終因原PO願意多出錢買房子，且把房子設為共有，老公才同意買房。

未料，台積電股價今非昔比，自從六月下旬衝上900元，老公崩潰和她大吵，抱怨她不會理財，「如果當初聽他的買台GG現在一張都賺70萬，10張就700萬，比房子現價賺400萬，還要多300萬元」，瘋狂罵她太蠢，氣炸嗆說要離婚。讓人妻一見到台積電股價就懷疑人生，悲問：「買房真的錯了嗎？」

▲股市、台股（圖／NOWnews資料照）
▲有錢該買股票還是買房，一直是讓不少人感到兩難的問題。（圖／NOWnews資料照）
貼文引發討論，一票網友都為人妻不平，挺她說「妳沒錯，他這麼厲害就直接貸款拉滿ALL IN啊，只是在放馬後炮而已」、「房價也一直漲啊，是妳老公太貪心了」。也有不少人認為，以原PO老公愛進出廝殺、玩當沖操作，「不會抱到900多，頂多400就賣掉 」。

股房雙漲！專家：台股資金有機會轉撐房市動能

台灣股市近1年半瘋漲破萬點，如今有錢該買房還是買股？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市大漲對於房市往往有帶動信心的效果，更帶來資金買盤，這波帶動指數上揚的要角包括晶圓大廠與科技業，更是台灣股民最愛的公司，不少股民身家也跟著同步走揚，資產階級已經享受到股房雙漲的好處，台股資金也有機會轉換成支撐房市的重要動能。

曾敬德指出，預售案場場也逐漸看到股市投資獲利的買盤，股市不僅僅是房市信心與資金動能，更成為新一代的買屋策略重要參考，以前都是跟著重劃區、捷運站等重大建設發展，現在則是跟著科技業擴廠區域購屋置產，現在許多區域都出現複製竹科經驗的話題。

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