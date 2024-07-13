房市／AI與倫理教育碰撞！信義房屋帶領營隊激發新火花
近來社會對於企業倫理與永續發展的關注度日益提升，AI熱潮更是席捲全球，由信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會攜手辦理的「全國企業倫理教師夏令營」，將在8月18日至19日登場，以「倫理與永續」為營隊主題，並將生成式AI、學思達、角色扮演、互動式教學、倫理桌遊等融入兩天的營隊中，更邀請重量級學者，台大名譽教授孫震擔任大師專題講師，讓教師們與企業夥伴可以獲得創新且實用的教學資源和方法，更幫助他們在倫理教育與企業應用這一重要領域有所突破和提升。
家庭消費中心／綜合報導
信義文化基金會執行長楊政學表示，基金會長期致力推廣企業倫理教育，企業倫理教師營隊更是已經連續13年舉辦，參與對象也從大專院校教師擴展到企業人士。倫理教育是本體，永續經營是應用，所以這次營隊特別以「倫理與永續」為主題，內容設計上，讓來到營隊的夥伴能夠直接將所學帶回校園課堂與企業職場，提升校園教師及企業夥伴的授課能力與技巧，強調倫理教學「術」與「道」的整合運用。
中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華分享，在多年的教學生涯中，她目睹了教育現場的變遷與挑戰，教學方法的多樣性成為教育現場的一大趨勢。學員們將學習到各種創新教學方法，包括生成式AI、學思達教學法、個案與角色扮演、互動教學等。
胡秀華表示，這些方法不僅能提升授課效果，還能讓教學變得更加生動有趣。此外，學員們還有機會通過倫理桌遊和實際操作，深入理解倫理道德哲學和企業治理實務，這些經驗將大大增強參與者們的實踐能力。
擅長將最新科技潮流與教學融合的營隊人氣講師，國立高雄大學資訊管理學系副教授林杏子也特別為此次營隊規畫了「手把手訓練 AI 成為教學上的好幫手」課程，融入當下最夯的AI技術。她表示，這堂課程是對新手老師、資深老師、與企業人才訓練等多元需求而設計。讓教學與企業現場不同身份的學員都能善巧的使用AI成為一份有效的力量。
企業倫理營隊為教師與企業人士們提供了一個跨域對話與交流的平台。來自不同背景的學員們將齊聚一堂，共同探討倫理教育與企業永續的課題，這種跨領域的交流將激發出更多創新和有價值的觀點。歡迎所有對企業倫理教學有熱忱的教育工作者和企業人士參加此營隊。欲了解更多資訊，請至中華企業倫理教育協進會官網和粉絲專頁查詢。