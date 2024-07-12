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席琳狄翁罹罕病狂抽搐停工1年！傳受邀「為巴黎奧運開唱」將復出

▲席琳狄翁先前透露自己罹患「僵硬人症候群」影響唱歌，因此取消多場演唱會，近來傳出她將為巴黎奧運開唱，有望復出。（圖／翻攝席琳狄翁IG）
▲席琳狄翁先前透露自己罹患「僵硬人症候群」影響唱歌，因此取消多場演唱會，近來傳出她將為巴黎奧運開唱，有望復出。（圖／翻攝席琳狄翁IG）

記者朱祖儀／綜合報導

56歲加拿大美聲天后席琳狄翁（Céline Dion）曾唱《鐵達尼號》主題曲〈My heart will go on〉，一曲紅遍全球，不過她2022年底突宣布，自己罹患罕見中樞神經系統疾病「僵硬人症候群（SPS）」，因此取消多場2023年巡迴演唱會場次，近來也鮮少露面，上次現身是今年初的第66屆葛萊美獎頒獎典禮（66th Annual Grammy Awards）。不過近來有消息傳出，停工1年多的她受邀為巴黎奧運會開唱，有機會再次看到她登台演出。

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傳為巴黎奧運開唱　停工1年有望復出

2024巴黎奧運將於7月26日在法國巴黎舉行開幕儀式，許多人都相當期待，據《太陽報》、《Entertainment Tonight》報導，有知情人士指出，席琳狄翁有收到今年奧運的演出邀請，且她表達出非常想要重返舞台的意願，這次巴黎奧運無疑是一個絕佳的機會，報導還指出，和其他演出不同的是，席琳狄翁只會表演一首歌曲，她目前正日以繼夜練習。

先前席琳狄翁接受採訪時，曾被詢問過是否有復出計畫，當時她對著場外的經紀人詢問，「我可以告訴她嗎？」不過經紀人急忙大聲制止喊「不可以！」現在席琳狄翁有可能登上巴黎奧運舞台消息一出，不少人就在猜測，當時她想透露的很可能就是此事。

罹患僵硬人症候群　被迫取消多場演唱會

事實上，席琳狄翁從2021年開始，就經常因為健康狀況不佳延後巡迴演唱會演出場次，還透露「她出現嚴重且持續性的肌肉痙攣」。直到2022年底她首度在IG公開生病的事實，表示自己被診斷出罹患「僵硬人症候群」，100萬人中通常只有1人會得病，而她就是其中一個，罹患此病會影響她的行走和唱歌，所以不得不取消2023年在歐洲的一系列巡迴演出。

▲席琳狄翁在紀錄片中公開自己發病的模樣。（圖／翻攝自Entertainment Tonight YouTube）
▲席琳狄翁在紀錄片中公開自己發病的模樣，只見她不斷抽搐，也無法控制表情。（圖／翻攝自Entertainment Tonight YouTube）
今年6月席琳狄翁的自傳紀錄片《我是：席琳狄翁（I Am: Celine Dion）》也在影音平台上線，她透露自己不斷和病魔戰鬥，不僅會發不出聲音，發病時還會忍不住抽搐。從畫面中也看到，她因為發病時全身肌肉都會嚴重痙攣，也無法控制臉部表情，手指更會因為肌肉緊縮而蜷曲，直到醫護人員替她注射藥物才能得到緩解，讓人看了十分不捨。

不過席琳狄翁從來沒有放棄過回到舞台的夢想，表示「我把一生都給了音樂」，還強調如果未來不能跑步，就用走的繼續向前，即使到最後只能用爬的，也會努力不斷往前爬，絕對不會輕易放棄。而她近期最後一次露面是在年初的葛萊美獎頒獎典禮，當時她壓軸登場，全場紛紛起立鼓掌，她也開心表示「我已經回來了」，可以看到她當時氣色非常好，臉頰也比過去豐腴，感覺已經恢復不少。

▲席琳狄翁驚喜現身葛萊美獎，擔任「年度專輯」的頒獎人。（圖／美聯社／達志影像）
▲席琳狄翁最近一次現身是出席葛萊美獎，擔任「年度專輯」的頒獎人。（圖／美聯社／達志影像）

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