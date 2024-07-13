李亦伸專欄／PLG選秀落選遺珠！195公分外籍生凱德爾被嚴重低估

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外籍生可以當本土球員用，凱德爾「功能、作用、角色和團隊融合」被嚴重低估。
P聯盟四支球隊肯定對凱德爾了解不多，除了研究有限，更重要的是「直覺」，凱德爾這種身高、球技、位置，打內線太小，打後場又沒有投籃和持球組織能力，既不是射手，小前鋒技術傳切得分能力也不細膩，很難被職業球隊看上眼。
如果沒有頂級外籍生莫巴耶，凱德爾可能會是「最好用外籍生」，幾個理由和球路細節。
1、凱德爾球技是很粗糙，而且不會投籃，沒有三分，但他非常聰明，很懂得利用自己身體、運動能力和對抗優勢去挑戰長人，形成「錯位」去打擊比他矮小鋒衛。
2、在輔大，凱德爾場均約16分、16籃板上下，他的籃板球能力超乎尋常，二波拚搶和籃下跟進往往讓對手措手不及。
3、他能打無球，不佔球權，防守一流，他可以防守1-4號位置，拉 200-205公分長人，他並不陌生，他甚至可能是防守200公分以上洋將最好外籍生。加上跑動積極，擅長空手接應，神出鬼沒球路和積極性，被P聯盟教練和老闆嚴重低估。
4、大專籃賽我轉播凱德爾比賽兩年，看過他大小比賽，他是最好用也最實用球員，防守出色、籃板能力一流、對位錯位能力很有一套。他的球路和能力、作用，可以融入任何一支職業球隊，扮演防守苦工、扛對手得分主力(包括洋將)、擔任主力小前鋒兼大前鋒，他能解放射手、解放洋將，更是針對性防守時最完美王牌。
5、外籍生可以當本土用，凱德爾肯定是一個被所有人忽略的球員，他能為任何一個團帶來即戰力，也是扛洋將、針對性防守、以小搏大最好選項。
那些錯過凱德爾的職籃球隊、教練，趕快搶人，你們不會後悔。
如果錯過職籃舞台，那麼SBL超籃四支球隊也該認真看待凱德爾。
在SBL這個層級，凱德爾的防守、籃板、對位、籃下就更好用，他那種拚勁和打球積極度是天生，他對籃板球直覺，展現自己對抗、身材優勢的打法非常靈活，他會是最完美戰力補強和球隊升級最重要元素。
今年P聯盟新人選秀我另外一個意外是，張志豪、王凱裕、汪哲宇的選秀順位都在江均之前。
江均過去兩年在輔大表現確實不夠搶眼，也沒有打出漂亮數據和聲勢，但論角色、球路、持球能力和融入團隊功能性，我喜歡江均更勝其他三名本土鋒衛球員。
富邦過去兩年浪費不少本土球員天賦，曾祥鈞、謝宗融、陳范柏彥、吳永盛過去一年不是根本不在輪換陣容，就是角色、功能、上場時間非常有限，板凳上看球比上場時間多很多，希望江均能在富邦體系中調整出來，打出他該有天賦和能力。
至於凱德爾，所有人都低估他的能力和作用，細膩球技、投籃、持球很重要，但能防守四個位置，防守超一流，籃板超級好，跟進能力強又不佔球權，凱德爾被所有球隊忽略是很大視障。