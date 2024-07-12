李亦伸專欄／看不懂放棄莫巴耶！很難理解鋼鐵人交易狀元籤給富邦

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首輪第二順位台鋼獵鷹選進政大射手李允傑，第四順位領航猿選進國體大控球陳力生，次輪第一順位鋼鐵人選進政大控球莊朝勝。
我很難理解，鋼鐵人為什麼要把狀元籤賣給富邦。
鋼鐵人沒有本土戰力和底氣，球隊經營、管理和天賦、戰力也一直卡著瓶頸，這支P聯盟戰績墊底球隊需要從經營、管理、教練、球隊文化、本土、洋將全面性改革提升，才有機會成為一支有競爭力職業球隊。
莫巴耶是台灣外籍生史上最佳球員，有身材、有球技、有裡外全能進攻技巧，成熟度高，是一名介於中華男籃國手和洋將之間的超級戰力。
比起本土精英球員，莫巴耶身材、體型、力量和天賦都更勝一籌。跟洋將對比，莫巴耶還需要時間去證明自己能力和對抗性，沒有實戰對抗和挑戰，目前還不能證實莫巴耶有沒有實力當洋將用。
即使莫巴耶還不到洋將規格+戰力，但非常接近。
鋼鐵人已經有一名208公分外籍生丹尼爾，丹尼爾努力、打球賣命，防守、籃板、速度、團隊都是第一流，但丹尼爾不會投籃，不擅進攻，沒有自主進攻能力和持球基本功。
鋼鐵人想要馬上提升戰力，當然是選進莫巴耶，交易丹尼爾，就算未來放棄丹尼爾，也不能讓莫巴耶被選走，這是職業球隊基本認知能力和sense。
富邦太聰明，手腕更高明，狀元籤選走莫巴耶，第三輪第三順位選小前鋒江均，剩下來的也沒什麼好選。
可能我不夠理解籃球，或是鋼鐵人更懂籃球，鋼鐵人這筆操作讓人看不懂，莫測高深。
鋼鐵人是在幫自己迅速重新建隊，打造更年輕、更完美陣容組合，還是真心想幫富邦快速完成重組重建，耐人尋味。
我喜歡台鋼首輪第二順位選射手李允傑。
187公分李允傑這種功能單一射手，球技特色鮮明，很好定位，適合扮演角色球定，三分球有準頭，出手快速，接球就投，不管到那一支球隊都可以很快融入，只要教練會用，李允傑都能馬上就定位，發揮他拉開空間、不佔球權、接球就好的技術。
鋼鐵人今年選秀會「前兩輪」一共選進馬克斯、莊朝勝、王凱裕三名新人，馬克斯可以打大小前鋒，也是即戰力外籍生，成熟度高。莊朝勝有外線、手感，打球用腦，未來可以培養成主力控球。190公分前鋒王凱裕的身高、位置比較尷尬，持球能力和自主進攻比較單薄，未來還需要苦練、適應職籃強度。
但我還是看不懂鋼鐵人放棄選進莫巴耶，做為球隊重建軸心和核心台柱，希望我是錯的。