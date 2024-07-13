全台待售餘屋破85萬宅！撿便宜好時機？ 專家：1狀況恐爆斷頭潮
台灣待售餘屋（空屋率）居高不下，根據內政部低度用電統計，2023上半年全國空屋數為85萬1317宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.33%，較上期大增5萬6131宅，為有統計以來第3高；待售餘屋去年Q2達9萬462宅，不僅首度突破9萬大關，為統計以來新高。在囤房稅2.0上路，在重稅壓力下，這些「蚊子館」有沒有拋售機會？是否也意味市場會出現一波撿便宜的時機？
家庭消費中心/綜合報導
根據內政部低度用電統計，2023年下半年全台空屋率高於20％的區域，包括新北市萬里區占31.09％、三芝區占26.54％、石門區占23.18％、平溪區占22.63％、雙溪區占20.20％及烏來區占20.17％；高雄市那瑪夏區占25.64％、甲仙區占21.40％、六龜區占20.88％；臺南市左鎮區占22.55％；宜蘭縣礁溪鄉占28.67％；新竹縣五峰鄉占24.54％；苗栗縣造橋鄉占24.80％；雲林縣臺西鄉占20.73％；南投縣仁愛鄉占20.02％；臺東縣卑南鄉占28.76％及大武鄉占23.55％；花蓮縣豐濱鄉占25％；澎湖縣白沙鄉占23.20％；金門縣金沙鎮21.78％；連江縣莒光鄉占24.24％等21個鄉鎮市區。
元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，待售餘屋多、空屋率高對新屋市場來說，都不是正面的訊息，餘屋量走高代表買氣不足以讓新成屋順利去化，而空屋率高更隱含投資客可能過多的狀況，未來恐形成潛在賣壓，之後若新屋銷售狀況持續不佳，財務體質差的建商與投資客就可能會撐不下去。
住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，空屋率產生主因確實是居住效益不彰，此次數據更可發現不少偏鄉地帶，房價上大致都偏低，還有單坪個位數的可能，透天也可能不到500萬元，交易量能也很低。另外也會有度假宅聚落，像礁溪就為一例，新案在2字頭，買氣穩定但不算旺盛。
至於是否因此有囤房稅危機，陳炳辰認為，囤房稅稅基還是以路段率、房屋評定現值加以計算，這些地帶都偏低，且分類上也常非高級距區域，影響不大。且這幾區多有屋況與居住環境不佳，買盤棄之如敝屣，可能不是不想賣只是賣不掉，反而是囤房稅制下的無辜受害者。
消基會董事暨房委會委員張欣民也提醒，近期房價彷彿失速列車般一發不可收拾，要觀察「市場好到最好是否就會變壞」，現階段房市已到了景氣繁榮的階段，但「物極必反」，經營者就要考慮什麼時候會反轉，因為所有的市場好到最好就會變壞！不論預售屋或成屋市場，都瀰漫「先買先上車，3年、5年後賣掉，也會賺到增值」的氛圍，但預售屋關鍵在於3、5年交屋時，還有現今強勁的漲幅嗎？尤其交屋當下若價格持平、漲不動甚至下跌，恐怕很多使用低首付、免工程期的買方，可能才繳7、8％或10％價款，就會斷頭棄房。