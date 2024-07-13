影／洋基終結者97英里火球直擊金鶯打者頭部！兩隊主帥板凳清空
美國職棒大聯盟（MLB)紐約洋基今（13）日在客場出戰巴爾的摩金鶯，靠著「法官」Aaron Judge掃出本季第33轟，與賽揚王牌Gerrit Cole 6局優質先發帶領下，以4：1擊敗金鶯拿下3連戰系列賽首勝，但本場洋基雖然贏球，但在比賽中雙方則是發生板凳清空的意外插曲。賽前金鶯7戰2勝5敗且是3連敗，而洋基更是仍在最近23場6勝17敗的谷底，但洋基靠著之前累積足夠的勝場數，因而只落後金鶯2場。比賽進入第9局下，金鶯打者Heston Kjersted遭到洋基終結者Clay Holmesa，以97英里直球砸中對手頭部，便隨即引發金鶯主帥Brandon Hyde不滿，雙方隨即板凳清空，最終則是演變成連洋基主帥Aaron Boone也不滿金鶯主帥Hyde，更怒摔頭盔表達不滿。
記者張志宇/綜合報導
洋基4：1金鶯搶下系列賽首勝
洋基在2局上就率先發起攻勢，靠著Anthony Volpe、Jose Trevino與Jahmai Jones串聯安打攻下2分，隨後3局上「法官」Judge開砲，掃出左外野陽春砲擴大領先，反觀金鶯打線全場僅在2局下靠著Ramón Urías得點圈敲安攻下1分，終場金鶯就以1：4不敵洋基。
賽前金鶯以2場勝差領先洋基，這個系列戰來說可說是美東龍頭「割喉戰」，雙方不服輸的氣勢十分旺盛，然而比賽進入第9局下，金鶯打者Heston Kjersted遭到洋基終結者Clay Holmesa，以97英里直球砸中頭部，便隨即引發金鶯主帥Brandon Hyde不滿，雙方隨即板凳清空，最終則是演變成連洋基主帥Aaron Boone也不滿金鶯主帥Hyde，更怒摔頭盔表達不滿。
金鶯主帥不滿洋基主帥摔頭盔舉動
根據美媒《Yahoo Sports》報導，金鶯主帥Hyde對於洋基主帥Boone的行為十分不諒解，Hyde說：「他們的球員丟中了我的打者，然後我看到他衝出休息室，並對著我大吼大叫，說實在話我並不欣賞當時的Boone。」
賽後主帥Boone對自己的行為也給出解釋，「當下我只是要保護我的球員，我認為他們的球員要對Holmesa不利，慶幸的是Holmesa他並沒有捲入爭執中。」