洋基「法官」Judge33轟出爐！明星賽前大爆發追平大谷翔平紀錄
Aaron Judge終於開轟！美國職棒大聯盟紐約洋基隊「法官」Aaron Judge，今（13）日在對戰巴爾的摩金鶯隊比賽，3局上開轟，幫助洋基以4:1贏球，而這發全壘打也寫下紀錄，Aaron Judge成為洋基隊史上第二人，自1961年的Roger Maris以及他自己在2022年達成的隊史紀錄，明星賽前就累積33轟，火力大放送。此外，現在在洛杉磯道奇隊的日籍二刀流好手大谷翔平，也曾在2021年完成明星賽前33轟的里程碑，Aaron Judge還有機會「超標」。
記者吳政紘/綜合報導
Aaron Judge打破低潮 睽違9場再開轟
Aaron Judge不但在洋基隊近況低迷時，打擊持續低潮，也在球隊需要他時熄火，打擊火力下降，不過這場他單場5次打擊都上壘，其中有4次保送，對球隊貢獻不小。
關鍵的3局第二打席，Aaron Judge瞄準金鶯隊先發投手Cade Povich的曲球，一棒轟出左外野，超越397英尺，約121公尺遠，擊球速度107.4英里，約172.9公里。
Aaron Judge已經在美聯全壘打王爭奪戰獨走，而他出賽96場就有33轟，也是隊史第二人，自1961年的Roger Maris以及他自己在2022年創下，在明星賽前，就有33轟的大紀錄。