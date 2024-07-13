影／大谷翔平「強心臟」一棒定江山！道奇主帥：我以為是全壘打
洛杉磯道奇隊今（13）日以4:3險勝底特律老虎隊，日籍二刀流好手大谷翔平表現優異，尤其在9局上平手階段，敲出一支深遠長打，結果形成場地二壘安打，大谷差點就能轟出200轟，大谷今天前4打席都無法敲安或上壘，但大谷卻在關鍵時刻扮演致勝英雄，在2出局一、三壘有人時敲出中外野深遠的場地二壘安打，打下勝利打點，道奇總教練Dave Roberts賽後也說：「我以為已經飛出去牆外了，很可惜是二壘安打，但一分就夠了，我們來以為是全壘打。」
記者吳政紘/綜合報導
大谷終結連續9打席未敲安低潮 總教練仍信賴他
此役賽前，大谷在得點圈的打擊率僅為0.230，本季28轟僅有1轟，是在得點圈有人時擊出。Dave Roberts表示，「他總是想在關鍵時刻成為英雄，但對手也不願意讓步，所以會廣泛運用好球帶來對付他，他需要保護自己的好球帶。」
Dave Roberts也說：「今晚他確實擊中投進好球帶裡的球。如果能夠準確判斷好壞球，好的結果就會發生，翔平在擊球時必須保持本壘板紀律。 這對於一個真正積極揮棒人來說，是一個挑戰。」
不過Dave Roberts也強調，大谷這支關鍵時刻的安打是無價之寶，「在我們最需要力量、關鍵的時刻，翔平打出了關鍵一擊。他展現了我們球隊能夠戰鬥到底的一面。」