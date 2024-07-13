大谷翔平太神了！9局敲致勝安打　帶領道奇隊4:3大逆轉擊敗老虎隊

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這場道奇隊依舊是推出James Paxton先發主投，但他首局就被Riley Greene敲出二壘安打失分，次局又被Justyn-Henry Malloy敲出三壘安打失分，僅投3.2局失3分提前退場，還好大谷拯救球隊，也讓他順利逃敗，
老虎隊推出27歲美聯強投Tarik Skubal先發，他主投6局，狂飆8次三振僅失2分，繳出優質先發表現，有效壓制道奇打線。大谷在前幾次打擊，都未能突破防線。
Tarik Skubal前3局大展K功，飆出5K完全壓制道奇打線，直到第4局才被Freeman敲出右外野陽春砲失分，之後再被Andy Pages打回第2分。Skubal此役先發6局失2分，僅被敲出2支安打，飆出8次三振和1次保送，防禦率降至2.41。
道奇8局上再度反擊，大谷翔平被三振後，捕手Will Smith、Freeman和Teoscar Hernandez連續敲安，幫助道奇以3：3追平。
關鍵9局上，大谷在一、三壘有人大棒一揮，適時擊出中外野場地二壘安打，送回球隊超前分，成為球隊贏球英雄。大谷此役5打數1安打，進帳本季第67分打點，54支長打領先國聯，打擊率3成12。