連大谷翔平都生氣了！大聯盟主審「超離譜」判決　讓道奇隊傻眼

大谷翔平太神了！9局敲致勝安打　帶領道奇隊4:3大逆轉擊敗老虎隊

▲大谷翔平9局上敲出致勝安打，幫助道奇後來居上，以4:3擊敗底特律老虎，終結4連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平9局上敲出致勝安打，幫助道奇後來居上，以4:3擊敗底特律老虎，終結4連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平太神了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天作客底特律老虎隊主場，道奇隊靠著日籍二刀流好手大谷翔平在9局上敲出致勝場地二壘安打，打回超前分，終結近11打數無安打的低潮，道奇終場以4：3逆轉擊敗老虎，中止本季4連敗。大谷翔平今天首打席敲出三壘滾地球遭刺殺，2局擊出中外野飛球出局、第三打席擊出左外野飛球出局，第8局打席吞下三振，不過他在第9局扮演致勝英雄，大谷在一、三壘有人大棒一揮，適時擊出中外野場地二壘安打，送回球隊超前分，大谷此役5打數1安打，進帳本季第67分打點，54支長打領先國聯，打擊率降至3成12。

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道奇投手又崩盤　靠大谷扳回劣勢

這場道奇隊依舊是推出James Paxton先發主投，但他首局就被Riley Greene敲出二壘安打失分，次局又被Justyn-Henry Malloy敲出三壘安打失分，僅投3.2局失3分提前退場，還好大谷拯救球隊，也讓他順利逃敗，

老虎隊推出27歲美聯強投Tarik Skubal先發，他主投6局，狂飆8次三振僅失2分，繳出優質先發表現，有效壓制道奇打線。大谷在前幾次打擊，都未能突破防線。

Tarik Skubal前3局大展K功，飆出5K完全壓制道奇打線，直到第4局才被Freeman敲出右外野陽春砲失分，之後再被Andy Pages打回第2分。Skubal此役先發6局失2分，僅被敲出2支安打，飆出8次三振和1次保送，防禦率降至2.41。

道奇8局上再度反擊，大谷翔平被三振後，捕手Will Smith、Freeman和Teoscar Hernandez連續敲安，幫助道奇以3：3追平。

關鍵9局上，大谷在一、三壘有人大棒一揮，適時擊出中外野場地二壘安打，送回球隊超前分，成為球隊贏球英雄。大谷此役5打數1安打，進帳本季第67分打點，54支長打領先國聯，打擊率3成12。

▲大谷翔平9局上敲出適時安打，幫助道奇隊演出大逆轉戲碼。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平9局上敲出適時安打，幫助道奇隊演出大逆轉戲碼。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平9局上敲出適時安打，打破11打席未敲安低潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平9局上敲出適時安打，打破11打席未敲安低潮。（圖／美聯社／達志影像）

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