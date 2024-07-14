TPBL醞釀籃壇改革！為何薪資上限訂定20萬？加強管理才能永續發展

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本土薪資上限牽扯複雜 TPBL仍會開會研擬
另外，針對本土球員的薪資上限，張樹人透露，「其實在11支球隊開會中的確有討論，但現在分成兩聯盟，這部分就會變得比較複雜，但聯盟仍會持續討論。」
根據會議中各球團討論的過程，內部人士指出，會長莊瑞雄希望各球團持續著重行銷工作，並且提升議題、輿情的回應速度，以及就各隊現有經營發展狀況，繼續落實主場在地化，強化與主場城市的連結度。
歸化洋將也是立委莊瑞雄任內一直關注的議題，他也希望能建立健全的制度，幫助中華男籃提升戰力。對此，TPBL職籃聯盟也有討論，但目前還不確定是3年還是5年，另外，配套措施也是重中之重。
歸化洋將能提升國家隊戰力
張樹人表示，「歸化洋將必須在同一球隊待滿一定的時間，才能取得本土資格。」籃壇人士表示，若一個球隊培育歸化洋將五年，取得本土資格後就被挖角，這樣也不是大家樂見的狀況。
TPBL職籃聯盟也希望建立一個公平、權威的籃球環境，因此裁判素質也成為關鍵。目前聯盟規劃聘用全職裁判，同時也能培育國內的新星裁判。對此，莊瑞雄認為，聯盟運作要公正，裁判執法吹哨也要公正，目前初步與各球團一致的共識就是要培養專職裁判，也是為台灣培育更多專業的裁判人才，數量也會視聯盟營運狀況來逐步增加。
球員是公眾人物 加強管理才能永續發展
聯盟針對球員管理也非常重視，尤其職業球員是公眾人物，對社會具有影響力。會長莊瑞雄也特別在會議中提及，要籲請各球團著重球員的管理，特別是不要有社會觀感不佳的負面情事發生，把全部的專注力放在球場上，一起打亮聯盟與各球隊的形象招牌。
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