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TPBL醞釀籃壇改革！為何薪資上限訂定20萬？加強管理才能永續發展

▲TPBL針對各項議題進行研擬，盼能給台灣籃壇更好的環境。（圖／資料照，T1聯盟提供）
▲TPBL針對各項議題進行研擬，盼能給台灣籃壇更好的環境。（圖／資料照，T1聯盟提供）

記者廖聿偉/台北報導

TPBL職籃聯盟積極推動改革，讓國內籃壇更加進步，日前在會議中提出四大方案，包括洋將的薪資上限、歸化洋將資格、外籍生制度和全職裁判等議題。對此，聯盟發言人張樹人表示，「莊瑞雄委員提出許多想法，各球團也進行討論，期盼擬出更好的方案。」

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目前聯盟初步規劃洋將的薪資上限為每個月至多2萬美金，但可能導致退役NBA球員難以加盟。張樹人回應，「其實聯盟評估過日、韓、中等亞洲聯盟，訂出一個合理的薪資上限，2萬美金是一個差不多的價碼，會訂定這樣的價格，主要是希望洋將不要有溢價的狀況，導致各球團壓力過大。」

▲球員薪資上限和薪資透明化，牽扯的議題甚廣。（圖／攻城獅提供）
▲球員薪資上限和薪資透明化，牽扯的議題甚廣。（圖／攻城獅提供）
本土薪資上限牽扯複雜　TPBL仍會開會研擬

另外，針對本土球員的薪資上限，張樹人透露，「其實在11支球隊開會中的確有討論，但現在分成兩聯盟，這部分就會變得比較複雜，但聯盟仍會持續討論。」

根據會議中各球團討論的過程，內部人士指出，會長莊瑞雄希望各球團持續著重行銷工作，並且提升議題、輿情的回應速度，以及就各隊現有經營發展狀況，繼續落實主場在地化，強化與主場城市的連結度。

歸化洋將也是立委莊瑞雄任內一直關注的議題，他也希望能建立健全的制度，幫助中華男籃提升戰力。對此，TPBL職籃聯盟也有討論，但目前還不確定是3年還是5年，另外，配套措施也是重中之重。


▲前台灣歸化洋將阿提諾最後離開，如何建立完善的制度，是重中之重。（圖／資料照，PLG提供）
▲前台灣歸化洋將阿提諾最後離開，如何建立完善的制度，是重中之重。（圖／資料照，PLG提供）
歸化洋將能提升國家隊戰力

張樹人表示，「歸化洋將必須在同一球隊待滿一定的時間，才能取得本土資格。」籃壇人士表示，若一個球隊培育歸化洋將五年，取得本土資格後就被挖角，這樣也不是大家樂見的狀況。

TPBL職籃聯盟也希望建立一個公平、權威的籃球環境，因此裁判素質也成為關鍵。目前聯盟規劃聘用全職裁判，同時也能培育國內的新星裁判。對此，莊瑞雄認為，聯盟運作要公正，裁判執法吹哨也要公正，目前初步與各球團一致的共識就是要培養專職裁判，也是為台灣培育更多專業的裁判人才，數量也會視聯盟營運狀況來逐步增加。

▲職業球員對於社會有影響力，TPBL也希望能建立管理制度。（圖／資料照，PLG提供）
▲職業球員對於社會有影響力，TPBL也希望能建立管理制度。（圖／資料照，PLG提供）
球員是公眾人物　加強管理才能永續發展

聯盟針對球員管理也非常重視，尤其職業球員是公眾人物，對社會具有影響力。會長莊瑞雄也特別在會議中提及，要籲請各球團著重球員的管理，特別是不要有社會觀感不佳的負面情事發生，把全部的專注力放在球場上，一起打亮聯盟與各球隊的形象招牌。

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