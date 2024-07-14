獨家內幕／新聯盟促進籃壇發展提四大方案　歸化洋將未來能當本土

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備受矚目的洋將薪資上限，聯盟參考世界各聯盟的洋將薪資聘用狀況，訂定每人每個月至多2萬美金，整季至多實支付10個月。若簽下複數年合約洋將，每賽季最多領20萬美元。而聯盟目前沒有打算開「特例」，會長的態度也傾向不再有特例的狀況，因此未來霍華德和卡森斯等退役NBA大咖洋將，可能無法輕易加盟。
開啟「備用洋將」制度 外籍生也有舞台
至於前陣子掀起的外籍生制度討論，TPBL職籃聯盟仍未開放外籍生選秀，但增設「備用洋將」制度，今年報名聯合選秀的外籍生，球團可以備援洋降的形式，額外多簽訂一名外援選手，其規範比照洋將規範。另外，若原本已經有外籍生的球隊，落日至多還能使用2個賽季。
歸化洋將議題從長計議
過去在立委莊瑞雄積極推動歸化洋將過程中，不斷呼籲聯盟要提供誘因提升球團招攬有歸化潛力的球員，而在其入主新聯盟後會有什麼新變革各界皆拭目以待。據了解，新聯盟先前初步規劃是每年參與中華隊賽事的洋將，在同一支球隊待滿5年，就有機會取得本土資格。但5年是否太長？是否考慮下修以3年在同一職業母隊為限，這部分聯盟還將持續討論，尤其相關配套措施都必須符合公平共識原則，目前尚未有定案。
創新全職裁判制度
為了改善過去裁判素質問題，同時強化公正性，新聯盟也提出聘用全職裁判的想法，但目前人數和人選尚未有定案，大方向為未來TPBL著重在培育更多專業的裁判人才，盼能提升比賽的精采度和專業性。
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