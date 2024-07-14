大谷翔平200轟寫歷史！美媒再曝光他創下大聯盟「罕見」超級紀錄

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大谷這場比賽先是首打席三壘安打，之後第二打席被三振，第三打席大谷就開轟，大聯盟生涯200轟達成，大谷只花了794場比賽，就達成200轟、500打點還有100次盜壘的紀錄，也是大聯盟史上第一人。
道奇隊官方部落格「Dodgers Insider」也在推特寫下：「以道奇隊歷史來看，大谷也創下隊史明星賽前最多長打（55支）的成績。」大谷在首打席就對老虎投手Keider Montero敲出三壘安打，順利達成紀錄。
道奇隊史只有Duke Snider曾在1954年，在明星賽前有達成過55次長打紀錄，不過大谷馬上在5局開轟，明星賽前56發長打，再度打破道奇隊睽違70年以來的超級大紀錄。
賽後大谷翔平的紀錄，也被告知給道奇隊主帥Dave Roberts，他表示：「這是令人感到不可思議的，不管是盜壘、全壘打，他都是貢獻MVP等級身手的球季，以6年就達成200轟的紀錄實在太恐怖，而且這還是他有在傷兵名單的狀況下達成，真的讓人感到太快了，很可惜200轟沒能幫他奪勝慶祝。」
此外，大聯盟官方也十分用心，剪輯了大谷生涯在大聯盟200轟的軌跡，他生涯前幾乎都是在天使隊締造紀錄，但今年29轟，就已經領先國聯全壘打王位置，還有機會連續2年蟬聯美聯、國聯全壘打王。