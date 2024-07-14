大谷翔平太神了！9局敲致勝安打　帶領道奇隊4:3大逆轉擊敗老虎隊

大谷翔平200轟寫歷史！美媒再曝光他創下大聯盟「罕見」超級紀錄

▲大谷翔平200轟出爐，生涯200轟、100盜壘、500打點，是大聯盟史上第一人。（圖／美聯社／達志影像
▲大谷翔平200轟出爐，生涯200轟、100盜壘、500打點，是大聯盟史上第一人。（圖／美聯社／達志影像

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒（MLB)洛杉磯道奇隊今（14）日迎戰底特律老虎，日籍二刀流好手大谷翔平雖單場4打數2安打，貢獻2打點，並在第三打席轟出生涯大聯盟通算200轟紀錄，成為日本球員第一人，不過道奇隊終場仍以9:11不敵老虎隊吞敗大谷翔平則是用794場就完成生涯200轟、500打點、100盜壘的超級紀錄，根據美國數據網站《Baseball Reference》資料顯示，大谷翔平是大聯盟百年歷史上第一位不到800場就完成此「罕見」紀錄的第一人，就連舊金山巨人隊重砲手Barry Bonds生涯累積762轟、1996分打點，514盜壘，也是無法短時間就達成這項紀錄。

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大谷這場比賽先是首打席三壘安打，之後第二打席被三振，第三打席大谷就開轟，大聯盟生涯200轟達成，大谷只花了794場比賽，就達成200轟、500打點還有100次盜壘的紀錄，也是大聯盟史上第一人。

道奇隊官方部落格「Dodgers Insider」也在推特寫下：「以道奇隊歷史來看，大谷也創下隊史明星賽前最多長打（55支）的成績。」大谷在首打席就對老虎投手Keider Montero敲出三壘安打，順利達成紀錄。

道奇隊史只有Duke Snider曾在1954年，在明星賽前有達成過55次長打紀錄，不過大谷馬上在5局開轟，明星賽前56發長打，再度打破道奇隊睽違70年以來的超級大紀錄。

賽後大谷翔平的紀錄，也被告知給道奇隊主帥Dave Roberts，他表示：「這是令人感到不可思議的，不管是盜壘、全壘打，他都是貢獻MVP等級身手的球季，以6年就達成200轟的紀錄實在太恐怖，而且這還是他有在傷兵名單的狀況下達成，真的讓人感到太快了，很可惜200轟沒能幫他奪勝慶祝。」

此外，大聯盟官方也十分用心，剪輯了大谷生涯在大聯盟200轟的軌跡，他生涯前幾乎都是在天使隊締造紀錄，但今年29轟，就已經領先國聯全壘打王位置，還有機會連續2年蟬聯美聯、國聯全壘打王。


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