大谷翔平200轟出爐！本季29轟加碼三壘安打　日本球員史上第一人

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在前一場總教練Dave Roberts要求大谷專注在選球，希望他做好「本壘板紀律」，判斷好壞球可以更精準後，大谷依舊做到了。
大谷在這場比賽，完美達成教練要求，他在首打席面對老虎投手Keider Montero，第二球大谷就出手，他看到139公里外角來的變速球，順勢拉到右外野，形成三壘安打，大谷也展現出他傲人腳程，延續他打一棒「核彈頭」的驚人上壘率。
之後隊友Teoscar Hernández選到保送，Freddie Freeman敲出一壘滾地球，讓大谷回到本壘先馳得點。
大谷第二打席面對外角133公里滑球，忍不住揮棒被三振，不過他在第三打席就馬上調整。
6局上又是遇到Keider Montero，大谷依舊等了一球，第二球變速球來到「紅中」位置，他奮力敲出右外野陽春彈，本季29轟出爐，這也是他生涯大聯盟200轟，早就超越「酷斯拉」松井秀喜、鈴木一朗等好手，200轟也是大谷創下的「超級障礙」。
大谷開轟後，道奇隊也把比數拉開到5:2，不過大谷第四打席6局敲出二壘滾地球，再度追加分數，7局道奇隊Enrique Hernández也轟出2分砲，8局Freddie Freeman高飛犧牲打都發威，大谷第五打席被保送，第六打席乾脆被對方故意保送上壘。
沒想到道奇隊9局投手Ricky Vanasco連續被三支安打狂失2分，守護神Evan Phillips也失常，被Carson Kelly敲出追平安打，道奇原本5分差花光，被逼入延長賽。
延長賽10局道奇隊滿壘好機會，但Freeman擊出雙殺打，無法得分，10局下老虎隊1人出局三壘有人局面，Gio Urshela敲出左外野再見2分砲，最終以11:9逆轉勝。
道奇此役落敗，大谷翔平4打數2安打，2打點，3得分，1轟，本季打擊率升至為3成14，29轟，生涯大聯盟200轟，為日本球員出身第一人。
大谷大聯盟生涯年度全壘打紀錄：
2018年＝22轟
2019年＝18轟
2020年＝7轟
2021年＝46轟
2022年＝34轟
2023年＝44轟
2024年＝29轟