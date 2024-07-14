大谷翔平太神了！9局敲致勝安打　帶領道奇隊4:3大逆轉擊敗老虎隊

大谷翔平200轟出爐！本季29轟加碼三壘安打　日本球員史上第一人

▲大谷翔平200轟出爐！本季29轟加碼三壘安打，是日本球員大聯盟史上排名第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平200轟出爐！本季29轟加碼三壘安打，是日本球員大聯盟史上排名第一。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平做到了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（14）日出戰底特律老虎隊，日籍二刀流好手大谷翔平大爆發，單場4打數2安打，貢獻2打點，包括第三打席開轟，生涯美職200轟出爐，並且也是本季第29轟，大谷成為日本球員出身，生涯首度大聯盟200轟的打者，不過道奇隊依舊反攻無力，最終以9:11落敗，無緣拿下系列賽2連勝。大谷此役打一棒、指定打擊，首打席就敲出右外野三壘安打，並且第三打席又敲出右外野陽春彈，生涯200轟達成，第四打席大谷也擊出二壘滾地球，護送隊友回來得分，可惜後面2次打席分別被保送跟敬遠，總計此役大谷4打數2安打，2打點，還有3得分，2次保送上壘，打擊率升到3成14，目前29轟，仍暫居國聯全壘打王寶座。

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大谷打擊太神了　連續2天爆發

在前一場總教練Dave Roberts要求大谷專注在選球，希望他做好「本壘板紀律」，判斷好壞球可以更精準後，大谷依舊做到了。

大谷在這場比賽，完美達成教練要求，他在首打席面對老虎投手Keider Montero，第二球大谷就出手，他看到139公里外角來的變速球，順勢拉到右外野，形成三壘安打，大谷也展現出他傲人腳程，延續他打一棒「核彈頭」的驚人上壘率。

之後隊友Teoscar Hernández選到保送，Freddie Freeman敲出一壘滾地球，讓大谷回到本壘先馳得點。

大谷第二打席面對外角133公里滑球，忍不住揮棒被三振，不過他在第三打席就馬上調整。

6局上又是遇到Keider Montero，大谷依舊等了一球，第二球變速球來到「紅中」位置，他奮力敲出右外野陽春彈，本季29轟出爐，這也是他生涯大聯盟200轟，早就超越「酷斯拉」松井秀喜、鈴木一朗等好手，200轟也是大谷創下的「超級障礙」。

大谷開轟後，道奇隊也把比數拉開到5:2，不過大谷第四打席6局敲出二壘滾地球，再度追加分數，7局道奇隊Enrique Hernández也轟出2分砲，8局Freddie Freeman高飛犧牲打都發威，大谷第五打席被保送，第六打席乾脆被對方故意保送上壘。

沒想到道奇隊9局投手Ricky Vanasco連續被三支安打狂失2分，守護神Evan Phillips也失常，被Carson Kelly敲出追平安打，道奇原本5分差花光，被逼入延長賽。

延長賽10局道奇隊滿壘好機會，但Freeman擊出雙殺打，無法得分，10局下老虎隊1人出局三壘有人局面，Gio Urshela敲出左外野再見2分砲，最終以11:9逆轉勝。

道奇此役落敗，大谷翔平4打數2安打，2打點，3得分，1轟，本季打擊率升至為3成14，29轟，生涯大聯盟200轟，為日本球員出身第一人。

大谷大聯盟生涯年度全壘打紀錄：

2018年＝22轟

2019年＝18轟

2020年＝7轟

2021年＝46轟

2022年＝34轟

2023年＝44轟

2024年＝29轟

▲大谷此役打一棒、指定打擊，首打席就敲出右外野三壘安打，並且第三打席又敲出右外野陽春彈，生涯200轟達成，第四打席大谷也擊出二壘滾地球，護送隊友回來得分，總計此役大谷4打數2安打，2打點，還有3得分，2次保送上壘，打擊率升到3成14，目前29轟，仍暫居國聯全壘打王寶座。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷此役打一棒、指定打擊，首打席就敲出右外野三壘安打，並且第三打席又敲出右外野陽春彈，生涯200轟達成，第四打席大谷也擊出二壘滾地球，護送隊友回來得分，總計此役大谷4打數2安打，2打點，還有3得分，2次保送上壘，打擊率升到3成14，目前29轟，仍暫居國聯全壘打王寶座。（圖／美聯社／達志影像）

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