大谷翔平敲200轟寫難得歷史！老虎教頭也敬佩：他真的相當了不起

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大谷翔平此戰仍舊擔綱第一棒指定打擊任務，手感相當不錯，首次上場打擊就敲出右外野三壘安打，5局上個人第三度上場打擊時，則是逮中老虎先發投手Keider Montero一記的失投變速球，一棒敲出右外野方向陽春砲，個人本季第29轟與生涯200轟正式達標，也寫下難得新猷。
大谷翔平如今敲出大聯盟生涯第200轟之後，則是僅用794場就完成生涯200轟、500打點、100盜壘的超級紀錄，根據美國數據網站《Baseball Reference》資料顯示，大谷是大聯盟百年歷史上第一位出賽不到800場，就完成此罕見紀錄的第一人，就連舊金山巨人傳奇球星Barry Bonds生涯累積762轟、1996分打點，514盜壘，也無法在短時間內就達成這項紀錄。
大谷200轟寫紀錄 老虎主帥賽後也給肯定
賽後老虎隊主帥A.J. Hinch談到大谷翔平時則表示，他自己事實上並不知道那是他生涯第200轟，「我不知道這件事，但我還是對他表示敬意，不過我還是不喜歡那支全壘打！」
「那傢伙（大谷翔平）真的是一名很棒的選手。我們在去年面對到他時，他在雙重賽中飆出完投完封勝，隨後又敲出了全壘打，他真的非常了不起，同時又令人感到印象深刻。」Hinch如此說到。