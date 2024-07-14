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大谷翔平敲200轟寫難得歷史！老虎教頭也敬佩：他真的相當了不起

▲MLB美國職棒洛杉磯道奇今（14）日續在客場出戰底特律老虎，日籍球星大谷翔平此戰在第三打席敲出右外野陽春砲，也正式成為日本球員出身，生涯首度大聯盟200轟的打者，締造難得記錄。賽後就連對手老虎主帥A.J. Hinch談到大谷翔平的表現時，也給予他高度肯定。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒洛杉磯道奇今（14）日續在客場出戰底特律老虎，日籍球星大谷翔平此戰在第三打席敲出右外野陽春砲，也正式成為日本球員出身，生涯首度大聯盟200轟的打者，締造難得記錄。賽後就連對手老虎主帥A.J. Hinch談到大谷翔平的表現時，也給予他高度肯定。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（14）日續在客場出戰底特律老虎，此戰雙方形成打擊大亂鬥，2隊合計共敲出28支安打，並鏖戰至延長賽，老虎在10局下則靠著Gio Urshela敲出再見2分砲，終場就以11：9氣走道奇。而日籍球星大谷翔平此戰在第三打席敲出右外野陽春砲，也正式成為日本球員出身，生涯首度大聯盟200轟的打者，締造難得記錄，賽後就連對手老虎主帥A.J. Hinch談到大谷翔平時，也給予他高度肯定，並表示「他真的是一名了不起的選手。」

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大谷此戰手感不錯　首次打擊就敲三壘安

大谷翔平此戰仍舊擔綱第一棒指定打擊任務，手感相當不錯，首次上場打擊就敲出右外野三壘安打，5局上個人第三度上場打擊時，則是逮中老虎先發投手Keider Montero一記的失投變速球，一棒敲出右外野方向陽春砲，個人本季第29轟與生涯200轟正式達標，也寫下難得新猷。

大谷翔平如今敲出大聯盟生涯第200轟之後，則是僅用794場就完成生涯200轟、500打點、100盜壘的超級紀錄，根據美國數據網站《Baseball Reference》資料顯示，大谷是大聯盟百年歷史上第一位出賽不到800場，就完成此罕見紀錄的第一人，就連舊金山巨人傳奇球星Barry Bonds生涯累積762轟、1996分打點，514盜壘，也無法在短時間內就達成這項紀錄。

大谷200轟寫紀錄  老虎主帥賽後也給肯定

賽後老虎隊主帥A.J. Hinch談到大谷翔平時則表示，他自己事實上並不知道那是他生涯第200轟，「我不知道這件事，但我還是對他表示敬意，不過我還是不喜歡那支全壘打！」

「那傢伙（大谷翔平）真的是一名很棒的選手。我們在去年面對到他時，他在雙重賽中飆出完投完封勝，隨後又敲出了全壘打，他真的非常了不起，同時又令人感到印象深刻。」Hinch如此說到。


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