比買一送一便宜！必勝客19款「大披薩199元起」 加1元多一件烤雞
必勝客幫台灣選手征戰國際賽事應援「必勝」，瘋狂速食優惠大放送，必勝客19款「大披薩199元起」，包括6款大披薩199元、4款大披薩239元、9款大披薩299元，通通比「買一送一」還便宜；現在買紙包麵或紙包飯還能享「加1元多一件」BBQ烤雞、薯金幣、和風鱈魚塊（3選1），一起開趴爽吃幫國手加油吧。
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客19款「大披薩199元起」！比「買一送一」便宜
必勝客向來力挺運動賽事，這次適逢每四年一度的國際大賽，在國手出發送上「暖心必勝禮」，現在於官方社群平台播出爸爸親手穿線的「必勝」球拍，紀錄李洋從奪金到榮退的點滴；王冠閎哥哥把賽場回憶裝進披薩盒，獻給弟弟「必勝」好運的兩支影片，號召全民力挺國手、吃披薩優惠集氣幫加油。
◾️6款大披薩199元
即日起至7月19日，必勝客全台門市，平日外帶超值單點大披薩199元起，口味包含「黃金咖哩海鮮披薩」、「四小福披薩」、「日式照燒雞披薩」、「羅勒青蔬披薩」、「夏威夷披薩」、「雙層美式臘腸披薩」。
◾️4款大披薩239元
即日起至7月19日，必勝客全台門市，平日外帶超值單點4款大披薩239元，口味包含「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」、「熱帶鳳梨海鮮總匯披薩」、「火辣墨西哥肉肉披薩」、「雙拼披薩-海陸總動員」。
◾️9款大披薩299元
即日起至7月19日，必勝客全台門市，平日外帶單點9款大披薩299元，口味包含「和風章魚燒披薩」、「海鮮披薩」、「鐵板雙牛披薩」、「黃金和風雞披薩」、「超級總匯披薩」、「韓式泡菜燒肉披薩」、「燻雞絲蘑菇披薩」、「哈辣墨西哥披薩」、「彩蔬鮮菇披薩」。
◾️買紙包餐系列 「加1元多一件」BBQ烤雞等副食3選1
即日起至八月底，全台必勝客門市，買紙包麵、飯全系列「加1元多一件」副食，包括薯金幣小份、BBQ烤雞（一翅一腿）、和風鱈魚塊3塊可以3選1。
📌達美樂「增量50%臘腸披薩」下殺4折「比買1送1便宜」
達美樂7月暑假週週都有限時優惠，本週即日起至7月14日最後一天爽吃義式臘腸週，增量50%義式臘腸的「超級美國大披薩260元」，相當於下殺4折優惠，對比原價650元、現省390元「比買一送一還便宜」。現在還有多層起司夾心餅皮升級優惠，雙層夾心回歸加價120元就升級，邪惡三層夾心期間限定加價180元就開吃。