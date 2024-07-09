比買一送一便宜！必勝客199元剩1天 達美樂增量50%臘腸披薩260元
暑假真的不能沒有速食優惠來應援，7月爽吃披薩竟然比「買一送一」還便宜！必勝客平日外帶「13吋大披薩只要199元」今天最後一天，任選6款口味199元、2款澎湃配料239元開吃；達美樂開啟每週限時優惠，增量50%義式臘腸的超級美國大披薩260元，下殺4折好康一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客平日外帶8款「13吋大披薩199元」起！今最後一天
超值必勝嗑199元優惠只到今天7月9日！必勝客平日外帶6款「13吋大披薩199元」，指定口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮，任選6款口味都是199元；全新雙拼「海陸總動員」、重口味「火辣墨西哥肉肉」，2款澎湃配料披薩則是239元就能開吃；而且現在加點「酥炸嫩雞球」特價只要69元。
📌達美樂「增量50%臘腸」披薩260元
達美樂7月暑假開啟每週限時優惠，即日起至7月14日義式臘腸週，增量50%義式臘腸的「超級美國大披薩260元」，相當於下殺4折優惠，對比原價650元、現省390元，比買一送一還便宜。現在還有多層起司夾心餅皮升級優惠，雙層夾心回歸只要加價120元就能升級，邪惡三層夾心期間限定加價180元開吃。