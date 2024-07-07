本週麥當勞、必勝客買一送一！肯德基蛋撻17元、拿坡里炸雞33元

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2024麥當勞7月最新「買一送一」優惠，即日起至7月9日止（或送完為止）倒數2天，爽吃5款「買一送一」半價優惠送到家。使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「FREE」，爽吃大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）都「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌必勝客「披薩買一送一」再贈送烤雞或可樂
必勝客週末推出特選優惠餐，外帶大披薩（565元含以上）買一送一、或外送披薩「買大送小」，都再加贈副食4選1，包括BBQ烤雞4翅4腿、黃金和風鱈魚塊(10塊)、厚燒醬烤BBQ(2腿2排)或冰藏起司塔原味2顆＋1.25L可樂，套餐價719元起。
吃不了大套餐的民眾，也可選擇必勝客週末限定6款13吋大披薩特價283元優惠，好康口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮及四小福；火辣墨西哥肉肉和海底總動員則特價310元就開吃。
📌漢堡王13款「買一送一」、套餐才99元！現省2626元
漢堡王7月推出「FUN暑假」優惠券，即日起至7月31日，大放送13款「買一送一」優惠，爽吃西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、香濃起士脆雞堡、4塊雞塊、辣薯球和6款飲料可樂都半價；「1+1」共有6款漢堡等主食加點心配飲料只要69元；銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元，8塊雞塊＋洋蔥圈(大)、或10塊雞塊＋薯條(中)都是99元划算價格；爽吃「西部小華堡＋4塊雞塊＋中飲」只要99元；最划算的4件組個人餐109元起吃超飽，最高現省2626元，整個暑假有夠賺。
📌壽司郎暑假鮭魚、鮪魚、鮮蝦「一貫15元」！4菜色降價30元有霜淇淋
台灣壽司郎7月迎接暑假大降價，全台門市開吃4款限定優惠菜色，無條件直接「便宜10元」好划算。從鮭魚、鮪魚、鮮蝦通通「降價30元」，換算下來「一貫15元」超殺佛心價！連消暑霜淇淋也只要30元特價，即日起至7月15日「炙燒起司鮭魚」降價30元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」也30元；7月16日至7月31日「蔥花鮪魚軍艦」、「炙燒起司鮮蝦」都降價30元。招牌菜色一次集中7月接力優惠爽吃一波。
📌蛋撻17元！肯德基「12塊雞塊+12顆蛋撻」409元
肯德基暑假超狂隱藏優惠代碼被挖出！只要輸入「24905」使用悠遊卡付款或悠遊付，爽吃「12塊雞塊+12顆蛋撻」只要409元，相當於一顆蛋撻竟然只要17元，炸雞控不吃怎麼對得起自己。
即日起至10月31日，至肯德基門市以悠遊卡功能付款，或肯德基線上點餐以悠遊付付款，並告知門市或線上輸入優惠代碼「24905」，可享外帶／內用「12塊上校雞塊＋12顆原味蛋撻」只要409元（原價711元），下殺58折、現省302元；幫大家試算，肯德基一顆蛋撻才17元、一塊雞塊也是17元，暑假通通划算開吃。
📌炸雞33元！拿坡里12塊炸雞399元
拿坡里炸雞專賣店超嗨「炸雞一塊33元」優惠吃整個暑假！即日起至8月31日，1桶「六塊炸雞」祭出限時61折、只要211元（原價348元）就能爽吃；更狂的是，一次入手2桶「六塊炸雞」竟下殺58折，12塊炸雞只要399元（原價696元）。一桶「六塊炸雞」內含3隻雞腿和3塊腿排，有義式、脆皮、辣味和原味可以挑選，相當於4款口味炸雞都適用「12塊炸雞399元」優惠，換算下來一塊炸雞只要33元好便宜。
現在使用三商i美食卡會員還有獨家優惠「再省10元」！會員在APP上可使用3點領取優惠券，只花201元就能帶回1桶「六塊炸雞」；使用5點則可以388元帶回2桶「六塊炸雞」。提醒大家，即日起至7月23日開放領券，兌換至7月31日。
📌達美樂「外帶披薩半價」！
達美樂暑假也有優惠，外帶無論小披薩、大披薩或巨無霸披薩，口味任選、只要1個就享有「半價優惠」；提醒大家，換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費。
📌藏壽司台中沙鹿新店開幕！一招享「整單9折」優惠
藏壽司將在台中沙鹿迎接海線最大千坪土藏屋造型店，「藏壽司沙鹿中山店」開幕祭出「整單9折」優惠，只要於7月9日至7月22日，參加FB或IG社群活動，到藏壽司沙鹿中山路店用餐可享「整單9折」優惠，還有限定「KURA和風玻璃杯」滿額贈品；若以手機點購副餐或甜點，消費滿200元即可抽扭蛋一次。提醒大家，參與滿額贈活動之發票，如參與其他折扣活動，需折扣後單筆消費滿1200元；沙鹿中山路店尚未提供外帶服務。
藏壽司沙鹿中山路店 店舖資訊
地址：台中市沙鹿區鹿寮里11鄰中山路520號
時間：7月9日至7月15日開幕試營運時間每日12:00-21:00，7月16日起正式開幕營業時間為週一至週五11:00-22:00 / 週六至週日10:30-22:00