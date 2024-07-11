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挑戰炸雞最低價！拿坡里12塊炸雞399元　肯德基7塊299元隱藏買法

▲熱到爆7月吃雞優惠幫消暑，挑戰炸雞最低價！拿坡里「12塊炸雞399元」一塊炸雞33元，肯德基「7塊炸雞299元」挖出一塊炸雞43元隱藏買法，暑假靠速食優惠吃好飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲熱到爆7月吃雞優惠幫消暑，挑戰炸雞最低價！拿坡里「12塊炸雞399元」一塊炸雞33元，肯德基「7塊炸雞299元」挖出一塊炸雞43元隱藏買法，暑假靠速食優惠吃好飽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

熱到爆7月吃雞優惠幫消暑，挑戰炸雞最低價！拿坡里「12塊炸雞399元」，超狂下殺58折「一塊炸雞33元」就開吃；而肯德基「7塊炸雞299元」隱藏買法被挖出，「一塊炸雞43元」也來比拚，暑假就靠速食優惠吃好飽。

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📌拿坡里12塊炸雞399元！一塊炸雞33元
7月暑假拿坡里炸雞專賣店祭出「炸雞一塊33元」划算優惠，即日起至8月31日，爽吃1桶「六塊炸雞」限時61折、只要211元（原價348元），一次購買2桶「六塊炸雞」再下殺58折，超狂12塊炸雞特價399元（原價696元），現省297元很有感。拿坡里的「六塊炸雞桶」內含3隻雞腿和3塊雞腿排，口味有義式、脆皮、辣味和原味可挑選，相當於4款口味炸雞都適用「12塊炸雞399元」優惠，換算下來「一塊炸雞只要33元」便宜吃一波。

一招「再省10元」優惠不藏私！使用三商i美食卡會員享有獨家優惠，在APP上可使用3點領取優惠券，只花201元就能帶回1桶「六塊炸雞」；使用5點則可以388元帶回2桶「六塊炸雞」，兩種買法都能再省10元，小資族記得要掌握。提醒大家，優惠券即日起至7月23日開放領券，兌換至7月31日。

▲拿坡里隱藏優惠被挖出！「6塊炸雞桶」199元、2桶389元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里「12塊炸雞399元」一塊炸雞33元吃整個暑假。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基「7塊炸雞299元」隱藏買法！一塊炸雞43元
肯德基「7塊炸雞299元」隱藏買法又被挖出，這組限時限店的炸雞優惠悄悄出沒，沒想到整個暑假都能划算開吃！即日起至8月31日，輸入隱藏優惠代碼「40599」，就能爽吃「7塊炸雞299元」，將近下殺62折！換算「一塊炸雞43元」無痛入手。可先使用APP預訂快取，就能減少現場排隊時間；每次優惠指定店家都不一樣，先往下查詢再訂購喔。

指定店家為北部：台北台大、新北鶯歌、內湖金龍、台北東湖三、新莊輔大、新竹湖口、桃園高鐵、北投中央、桃園萬壽、桃園台茂三；中部：台中崇德、台中站前、台中福星、台中文心二、西屯家樂福、台中中清、台中文心三、彰化花壇、台中公益、彰化和美；南部：高雄瑞隆、高雄鼎中、台南成大、高雄站前；東部：宜蘭礁溪。

▲清明優惠桶餐代碼「40586」，爽吃「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」419元。（圖／肯德基提供）
▲肯德基「7塊炸雞299元」隱藏買法又被挖出！爽吃一塊炸雞43元。（圖／肯德基提供）

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