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吃蝦腹部抱超多卵！老饕以為賺到　專家反曝嚴重後果：小心進醫院

▲蝦子肉質Q彈味道鮮美，若看到腹部「抱卵」，更有許多老饕會眼睛亮起。（圖／取自爆廢公社公開版）
▲蝦子肉質Q彈味道鮮美，若看到腹部「抱卵」，更有許多老饕會眼睛亮起。（圖／取自爆廢公社公開版）

記者潘毅／綜合報導

蝦子肉質Q彈味道鮮美，是許多人愛吃的海鮮。如果看到腹部「抱卵」，更有許多老饕會眼睛亮起，認為這是充滿鮮味的珍寶。不過有許多專家提醒，食用「蝦卵」時需要注意，嚴重一點甚至可能會吃進醫院。

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▲蝦子抱卵現象是指蝦卵快孵化的母蝦，為正常現象，蝦卵其實都是可以食用，但需要清洗乾淨，同時也要評估是否有過敏風險。（示意圖／取自pexels）
▲蝦子抱卵現象是指蝦卵快孵化的母蝦，為正常現象，蝦卵其實都是可以食用，但需要清洗乾淨，同時也要評估是否有過敏風險。（示意圖／取自pexels）
蝦子抱著金黃色的寶藏！鮮美蝦卵老饕超愛

一位民眾在臉書「爆廢公社公開板」發出照片提問：「請問一下這是蝦子的哪個部位？」只見畫面中，蝦子已經連殼被煮得紅通通熟透，但仔細一看，蝦子腹部每隻腳都抱著橘色顆粒，讓人搞不清這是什麼東西。

照片曝光後，許多老饕秒答「蝦卵」，並認為這是可遇不可求的鮮味寶藏。但也有一部分人表示：「建議別吃，因為蝦子是底棲性動物，池底乾淨與否無法確定。」、「我會剝掉，釣蝦場的卵我都不會吃。」

▲蝦子在各國都是餐桌上常見的佳餚。（示意圖／取自pexels）
▲蝦子在各國都是餐桌上常見的佳餚。（示意圖／取自pexels）
蝦卵真的能吃嗎？專家說法一次看

據《無毒農》官網生活知識專區的解釋，蝦子抱卵現象是指蝦卵快孵化的母蝦。蝦卵呈橘紅色表示準備孵化，而灰黑色表示即將孵化完成，這些都是正常現象。這些蝦卵其實都是可以食用的，但在料理前一定要清洗乾淨。如果民眾對蝦過敏，食用時需特別小心，避免引發過敏反應，以免吃進醫院。

營養師夏子雯則認為，海鮮最重視的就是新鮮，當蝦卵「外露」在蝦腳上，就存在衛生安全疑慮，「不建議食用」。但如果真的要吃，民眾需評估自身是否對蝦子及蝦卵過敏，同時建議將其徹底烹煮全熟後再食用。

至於營養成分部分，夏子雯說明，蝦卵富含蛋白質、卵磷脂、脂肪、脂溶性維生素A、E、鋅及維生素B群，適合體力虛弱或胃口不佳的老年人和小孩食用。但蝦卵和蝦頭類似，也含有高膽固醇與普林，因此高血脂或痛風患者必須少碰。

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