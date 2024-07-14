吃蝦腹部抱超多卵！老饕以為賺到　專家反曝嚴重後果：小心進醫院

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一位民眾在臉書「爆廢公社公開板」發出照片提問：「請問一下這是蝦子的哪個部位？」只見畫面中，蝦子已經連殼被煮得紅通通熟透，但仔細一看，蝦子腹部每隻腳都抱著橘色顆粒，讓人搞不清這是什麼東西。
照片曝光後，許多老饕秒答「蝦卵」，並認為這是可遇不可求的鮮味寶藏。但也有一部分人表示：「建議別吃，因為蝦子是底棲性動物，池底乾淨與否無法確定。」、「我會剝掉，釣蝦場的卵我都不會吃。」
蝦卵真的能吃嗎？專家說法一次看
據《無毒農》官網生活知識專區的解釋，蝦子抱卵現象是指蝦卵快孵化的母蝦。蝦卵呈橘紅色表示準備孵化，而灰黑色表示即將孵化完成，這些都是正常現象。這些蝦卵其實都是可以食用的，但在料理前一定要清洗乾淨。如果民眾對蝦過敏，食用時需特別小心，避免引發過敏反應，以免吃進醫院。
營養師夏子雯則認為，海鮮最重視的就是新鮮，當蝦卵「外露」在蝦腳上，就存在衛生安全疑慮，「不建議食用」。但如果真的要吃，民眾需評估自身是否對蝦子及蝦卵過敏，同時建議將其徹底烹煮全熟後再食用。
至於營養成分部分，夏子雯說明，蝦卵富含蛋白質、卵磷脂、脂肪、脂溶性維生素A、E、鋅及維生素B群，適合體力虛弱或胃口不佳的老年人和小孩食用。但蝦卵和蝦頭類似，也含有高膽固醇與普林，因此高血脂或痛風患者必須少碰。