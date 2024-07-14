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影／大谷翔平剛敲出全壘打卻被迫「沒收」打擊手套！真實反應曝光

▲大谷翔平剛敲出全壘打卻被迫「沒收」打擊手套，真實反應相當無奈。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平剛敲出全壘打卻被迫「沒收」打擊手套，真實反應相當無奈。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平好無奈！洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平今（14）日對戰底特律老虎，雖然敲出他在美職生涯200轟，不過他因為現場馬上被道奇工作人員前來索取用於博物館展示的手套和球棒時，大谷罕見露出無奈表情，只見他當場頭一傾、嘆了口氣，毫無掩飾的真實反應讓主播都笑了出來。大谷翔平今對老虎隊開轟，生涯200轟達標，他也成為日本球員史上第一位生涯大聯盟200轟達標球員，此外，因為他只用809場比賽就轟出200轟，也創下大聯盟紀錄。

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大谷翔平開轟　超越貝比魯斯

大谷翔平去年44轟拿下美聯全壘打王，今年他也在明星賽前就累積29轟，而他生涯開轟效率比「棒球之神」貝比魯斯還強，他僅花809場，就達成200轟里程碑，比貝比魯斯快了8場，貝比魯斯用了817場才達陣200轟，總計大谷翔平旅美7年共出賽809場，累積796安、200轟、506打點和109次盜壘。

道奇今天直到9局都還以5分領先，不過，道奇隊9局投手Ricky Vanasco連續被三支安打狂失2分，守護神Evan Phillips也失常，被Carson Kelly敲出追平安打，道奇原本5分差花光，被逼入延長賽。

延長賽10局道奇隊滿壘好機會，但Freeman擊出雙殺打，無法得分，10局下老虎隊1人出局三壘有人局面，Gio Urshela敲出左外野再見2分砲，最終以11:9逆轉勝。

大谷雖然開轟達成200轟大紀錄，但工作人員卻沒有「放棄」跟他索取破紀錄的打擊手套跟球棒，根據轉播畫面，一名道奇職員手中已經拿著球棒，站在大谷面前持續勸說，大谷一臉不情願，還嘆了一口氣，才開始脫打擊手套。

這讓現場球評和主播見狀都笑了，他們指出這樣的畫面很特別，大谷的表情似乎寫著「你一定得拿走這個嗎？」總計此役大谷4打數2安打，2打點，還有3得分，2次保送上壘，打擊率升到3成14，目前29轟，仍暫居國聯全壘打王寶座。


▲大谷翔平200轟出爐！本季29轟加碼三壘安打，是日本球員大聯盟史上排名第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平200轟出爐！本季29轟加碼三壘安打，是日本球員大聯盟史上排名第一。（圖／美聯社／達志影像）

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