影／大谷翔平剛敲出全壘打卻被迫「沒收」打擊手套！真實反應曝光

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大谷翔平去年44轟拿下美聯全壘打王，今年他也在明星賽前就累積29轟，而他生涯開轟效率比「棒球之神」貝比魯斯還強，他僅花809場，就達成200轟里程碑，比貝比魯斯快了8場，貝比魯斯用了817場才達陣200轟，總計大谷翔平旅美7年共出賽809場，累積796安、200轟、506打點和109次盜壘。
道奇今天直到9局都還以5分領先，不過，道奇隊9局投手Ricky Vanasco連續被三支安打狂失2分，守護神Evan Phillips也失常，被Carson Kelly敲出追平安打，道奇原本5分差花光，被逼入延長賽。
延長賽10局道奇隊滿壘好機會，但Freeman擊出雙殺打，無法得分，10局下老虎隊1人出局三壘有人局面，Gio Urshela敲出左外野再見2分砲，最終以11:9逆轉勝。
大谷雖然開轟達成200轟大紀錄，但工作人員卻沒有「放棄」跟他索取破紀錄的打擊手套跟球棒，根據轉播畫面，一名道奇職員手中已經拿著球棒，站在大谷面前持續勸說，大谷一臉不情願，還嘆了一口氣，才開始脫打擊手套。
這讓現場球評和主播見狀都笑了，他們指出這樣的畫面很特別，大谷的表情似乎寫著「你一定得拿走這個嗎？」總計此役大谷4打數2安打，2打點，還有3得分，2次保送上壘，打擊率升到3成14，目前29轟，仍暫居國聯全壘打王寶座。