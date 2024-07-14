啦啦隊女神2度踩空骨裂！曝曾「黑黑胖胖」狂瘦13kg 見1畫面淚崩
24歲台新戰神啦啦隊成員「柳柳」笑容甜美，先前因為在應援過程中摔倒，造成右腳踝骨裂，因此受到外界關注，沒想到傷還沒好，她又在觀眾席踩空摔倒，被封為「跌倒女神」，近來柳柳參加味全龍啦啦隊 Dragon Beauties小龍女徵選會，也提起過去自己徵選落敗的經驗，因為看到過去「黑黑胖胖」的自己，讓她下定決心改變，一年瘦了13公斤，她在應援時看到一個畫面更是忍不住淚崩。
記者吳昕蓓／綜合報導
柳柳身高166公分，過去卻身材豐腴，沒有如今43公斤那麼苗條纖細，她回憶當時，直言之前徵選啦啦隊總是落敗，直到看到自己以前的徵選影片，黑黑胖胖的模樣讓她下定決心改造自己，一年狂瘦13公斤，成為現在清純可愛的形象。
加上柳柳從小就被家裡栽培學習鋼琴和芭蕾，爸爸希望她考音樂系，為了參加徵選啦啦隊，還一度上演家庭革命，當柳柳第一次站在場上演出，還力邀爸爸到場欣賞，中場她看到爸爸突然離席，回家後才發現，原來爸爸是偷偷買了自己的週邊商品，讓柳柳激動落淚，承諾會好好努力，才不會讓家人失望。
中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」，不到一個月的時間，就吸引了近300位女孩的熱情參與，報名徵選者中可說是星光熠熠，有職籃啦啦隊、演員、歌手、youtuber、模特兒等，徵選會經第一階段審查後，共計選拔100名女孩入圍7月27日決賽，並於7月15日起開放網路票選。