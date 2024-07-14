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貓咪睡覺位置大有學問！爽躺胸口親密度最高　常見「6模式」曝光

▲貓咪是一種晨昏型動物，每天都要花費12小時以上在睡眠，活躍期則是半夜、清晨以及黃昏，因此許多人都曾看過貓咪睡著的模樣。（圖／取自Pixabay）
▲貓咪是一種晨昏型動物，每天都要花費12小時以上在睡眠，活躍期則是半夜、清晨以及黃昏，因此許多人都曾看過貓咪睡著的模樣。（圖／取自Pixabay）

記者潘毅／綜合報導

貓咪是一種晨昏型動物，每天都要花費12小時以上在睡眠，活躍期則是半夜、清晨以及黃昏，因此許多人都曾看過貓咪睡著的模樣，甚至還會特別跑到貓奴身邊才入睡。但其實從「貓咪睡覺的位置」，能看出牠們心中認為與主人的關係與親密度。

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睡在頭旁邊：親密指數5顆星

貓咪把你當成了爸爸或媽媽，睡在你頭旁邊就代表想要請你摸摸牠的身體，讓他能更好入睡。

▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
趴睡在你胸口與懷裡：親密指數5顆星

貓咪覺得你是牠的所有物，如果是多貓家庭，這樣的舉動就在宣示主權，想要隨時知道你的情況，感受到你的心跳聲，傲嬌的貓皇對你的好感度已經爆表了。

睡在大腿上：親密指數3.5顆星

貓咪把你當成了取暖用的暖暖包，想要在你身上獲取一點溫暖，當然對於不夠喜歡的人，貓咪也是不會這樣做的。

▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
▲對於不夠喜歡的人，貓咪是不會輕易睡在人身體上的。（圖／記者賴禹妡攝）
睡在你腳掌邊：親密指數3顆星

這代表貓咪對你的信任度還有能進步的空間，或是主人的睡姿較為不穩定，常常翻來覆去，貓咪才會選擇在腳邊睡著，讓牠方便更換位置。

自己睡在窗戶或門口：親密指數3.5顆星

如果貓咪睡覺時，常常選擇在你房門外躺下，或是窩在窗邊，這代表牠認為這個家是自己的領地，在這些不速之客有可能趁虛而入的地方鎮守著，隨時保持警戒，身為老大的貓，自然也會順便保護小弟（貓奴）們。

睡在「比你高」的架子或墊子：親密指數2.5顆星

如果貓咪常常在睡覺時，選擇在比枕頭高的床頭櫃或其他更高架子上，這代表著貓咪認為自己地位比你還要高，你就是服侍牠的鏟屎官。

▲如果貓咪常常在睡覺時，選擇在比枕頭高的床頭櫃或其他更高架子上，這代表貓咪認為自己地位比你還要高。（圖／翻攝Tiktok）
▲如果貓咪常常在睡覺時，選擇在比枕頭高的床頭櫃或其他更高架子上，這代表貓咪認為自己地位比你還要高。（圖／翻攝Tiktok）
除了上述的解釋以外，過去寵物博主「靜靜養貓」也曾分析過6種貓咪睡覺的位置，部分內容有著一些差異，貓奴們不妨好好對比家中的實際情況，來判斷出你家貓皇究竟有多愛你！


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