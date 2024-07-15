星巴克買一送一！Bearista小熊布章免費送 義美漂浮咖啡也買1送1
週一上班別憂鬱，咖啡優惠幫醒腦，星巴克「買一送一」超商刮刮卡好友分享活動，喝特大杯飲料免費送Bearista小熊造型飲料布章；義美「漂浮咖啡」買一送一，35元就能爽喝「霜淇淋＋咖啡」好划算，提神好康一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
📌星巴克買一送一！Bearista小熊布章免費送
7-11統一超商歡慶7000店開幕，即日起至7月16日，指定商品結帳金額滿250元，免費送刮刮卡一張，隨機獲得星巴克好友分享券或蝦皮商城滿額優惠券等優惠券。7月17日至7月23日，憑超商刮刮卡至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。本券為贈品兌換券，僅限買一送一乙次，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
而星巴克Bearista又有可愛小物來萌翻大家，一次設計多達8種款式的Bearista小熊造型飲料布章，身穿門市綠、黑圍裙的咖啡專業形象，拿著今夏首推的Refreshers新飲品和暢銷星冰樂等模樣，可自由裝飾在衣服、帽子或購物袋等布料材質上。7月15日起至星巴克門市原價點購任一特大杯飲料，即可獲得Bearista飲料布章乙個。款式隨機，不累贈，數量有限，贈完為止；優惠不併用；不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。。
📌義美「漂浮咖啡」買一送一！開工再喝一天
義美食品推出義美門市限定「漂浮咖啡買一送一」優惠，在香醇黑咖啡頂層覆蓋上濃厚的招牌牛奶霜淇淋，可以喝咖啡配霜淇淋、還能有咖啡拿鐵的口感，3種享受一次滿足。原價70元的漂浮咖啡、現在買一送一，相當於一杯只要35元開喝「霜淇淋＋咖啡」，超甜銅板價好划算。提醒大家，限有販售咖啡及霜淇淋的門市現售；每人限購1組，會員不再享95折；民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止。