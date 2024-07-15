租屋電費新制來了！「4重點懶人包」一次看　惡房東違反重罰50萬

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這次的電價新制最大的重點，就是房東在向房客收取電費時，如果是「約定按照用電度數計費」，房東收取的每度電費則不可超過帳單的「當期每度平均電價」；如果是「非約定按照用電度數計價」，則房東收取的金額不得超過帳單「當期電費總額」！
舉例來說，如果當期電費台電平均是3元，房東則不可以一度5元、6元向房客收取電費；而如果當期的電費是900元，一個房東有兩戶均分，則應是450元，而不能收到600元！也許沒有租屋的人看來荒謬，但租屋電費問題一直以來都是租屋族「長期公認的毒瘤」。
租屋電價透明化！房東必須提供「用電度數」給房客
然而這回的新制當中另外一個重點，就是房東在收取電費時，有義務提供當期的「用電資訊」，包含當期每度平均電價、用電度數給房東知曉；房客也可自行向台電申辦查詢相關電費資訊，並且不需要告知房東，可查詢項目包括「當期每度平均電價」、「是否申辦公共設施電費分攤」、「當期用電度數」、「應繳總金額」、「計算期間」。
惡房東退散！屢勸不聽最高直接重罰50萬
然而房東也不要覺得可以心存僥倖，房東如果違反新制規定超收電費的話，房客可以直接跟「縣市政府消保單位」或「地政單位」提出申訴要求改正，如果不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；如果再不改正，直接加重處罰5萬至50萬元罰鍰。
現在租屋合約還在跑！新制是否適用？
然而最多人應該有疑問，如果現在住的租屋處本來就是以一度5元、6元所簽訂的合約，是否適用新制？答案是「看你房東能不能商量」，新制上路前已經簽訂的住宅租賃合約，其租賃期間持續至公告生效日以後者，基於信賴保護及法規不溯及既往原則，因此不適用新修正規定，但如果租賃雙方當事人仍可以依照契約自由原則，自行約定是否適用新修正之規定。