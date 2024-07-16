新青安「小白買房」5年後變犧牲品？ 專家：別怕！有無限轉貸大法
超低1.775%利率「新青安房貸」8月上路，申請房貸是許多首購族頭痛的問題，也有很多錯誤的迷思，房產專家何世昌就在臉書專頁「何世昌的房產知識Buffet+」提到，他跟朋友討論新青安，彼此各自表述的狀況，何世昌問：「你不是有房子了嗎？新青安又不關你的事。」朋友答道：「我有房子沒錯，但我當時買的時候又沒補助那麼多。為什麼新青安利息補貼這麼多，還有寬限期、房貸年限加碼。」而何世昌也驚訝表示，竟然還有人反對的理由是這個！沒想到朋友竟然說：「當然啊，以前舊青安利率又沒有銀行一般房貸利率好，要補貼就一起補，哪有舊的補得少，新的補那多的。」
家庭消費中心/綜合報導
何世昌表示，最近很多年在討論新青安小白買房會不會變犧牲品、斷頭戶，我自己個人的預測，近一年申請新青安上車的首購族，假如5年後他們要賣房子的話，只有獲利了結潮，沒有斷頭潮。而他也與「房產擺渡人」蔣哥聊到新青安結束後5到10年，會不會湧現新一波的「房市斷頭潮」呢？何世昌直言「5年寬限期之後，可以轉貸，就算付不起本金，轉貸之後還是有寬限期。」認為這是一種解方，彷彿無限轉貸大法。
蔣哥接著分析，在做中古屋的買賣，寬限期是一個資金的靈活運用，中間只繳息不還本，不代表不能儲蓄將來還本，一次躉繳。蔣哥也提出假設，年輕人身上只有200萬，選擇無腦買房、買1000萬的房子，200萬身家全部砸下去，拿去當自備款，銀行會貸款給你嗎？答案是「不會」。
除了銀行會考量收支比，何世昌表示，40年房貸的每月還款壓力比30年還低，所以不太可能5年後就違約，尤其年輕人的收入會跟著年紀不斷增加，並強調5年之後房價漲，「房價漲了他怎麼可能斷頭」！在台灣房價平均一年至少漲5％的情況下，何世昌說明，5年之後至少漲兩成以上，要如何斷頭？除非房價崩跌超過2成以上。