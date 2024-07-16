美女在泰國慘被中國人謀殺！成微博話題　受害者與兇嫌互動遭起底

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在TikTok、微博和小紅書都頻繁更新日常的死者嚴瑞敏（Yan Ruimin，音譯），生前與兇嫌曾在網路上有互動，死者曾在社群平台上發文：「中國新年是走親串友，在家喝酒聚餐，泰國就完全不同了，泰國是集體出動，從上午就拿著水槍在馬路上噴人，到天亮都還是車水馬龍，熱鬧非凡，無論你貧窮還是富有，此刻大家都一樣平等，太解壓了吧！」而馬習言（Ma Qingyan，音譯）則在5月14日於此篇貼文下留言，「潑水節把水潑在身上是幸運，小姐姐接了那麼多的幸運，要懂得分享嘍」和「那關注我一個吧，我也沾沾你的幸福/要懂得分享」。
兩人網路上互動的對話截圖被網友們翻出，並指「毛骨悚然」，沒想到她認識一個網友，就把性命賠進去，變成泰國荒野中腐爛的屍體。一名微博用戶「幸福ing的琴琴」便發文指出，整起事件代入感太強了，她說：「雖然我本人不怎麼去東南亞。但我身邊會和友人結伴出行東南亞的女孩子真不少。而且這個出事的女孩雖然38歲了，但看上去像28歲一樣。我身邊這種女孩也很多！」
一名有眾多微博粉絲的用戶「作家陳嵐」則發文指出，「日常在朋友圈及某書曬奢侈品各種出遊，兼職做瑜伽教練。交友也比較沒有防備，一度公開徵集5月1日遊伴。自稱費用由她全包。（這個也比較反常）很少有女性會這麼做。」
此次事件在中國掀起熱議，今（16日）眾多網友在微博上討論，許多網友則紛紛評論就像電影「消失的她」再度上演。另外，也有許多網友湧入死者的TikTok和小紅書留言，並稱「看著這些貼文更讓人寒毛直豎」。