台中建商砸5.9億買「楓康超市」！創西屯總價王　房仲揭背後盤算

租屋妹「冷氣開28度吹4小時」！1週爆噴千元　電費新制仍救不了她

▲租屋電費新制上路，但一名妹子抱怨搬新租屋處，冷氣每天只敢開28度吹3~4小時，未料住一週電費狂噴千元。（圖／記者黃韻文攝）
▲租屋電費新制上路，但一名妹子抱怨搬新租屋處，冷氣每天只敢開28度吹3~4小時，未料住一週電費狂噴千元。（圖／記者黃韻文攝）

記者徐銘穗/綜合報導

租屋電費新制7月15日上路，明訂租屋電費不得超過當期每度平均電價以及總額，違反的惡房東經勸導不聽，最高可重罰50萬元。不過，近期一名剛搬家的妹子發現，新房東電費1度收6.5元，並使用儲值電卡，她怕開冷氣電費太傷，每天冷氣只敢開28度、吹3~4小時，未料住了一週電費狂噴千元，上網求救才被發現禍首是十年定頻冷氣，但因簽約在新制上路前，電費問題難解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO近期在Dcard發文「租屋冷氣貴得很誇張」，在台中某科技大學附近租屋，新租屋處電費1度6.5元，「住一個禮拜而已電卡原本2000，現在剩下970，只要有開冷氣電費就會用噴的」。

她說明，原先租屋處1度電6元，有時會忘記關冷氣睡覺、溫度調25~26度，但2000元電卡可以撐將近1個半月，怎料換新租屋處，「冷氣才開28度，平均每天開3～4小時而已」，才住一個禮拜，電費就噴掉千元。房東找水電師傅檢查，說水電都正常，問到「一度（電）6元跟6.5元有差這麼多嗎？

▲根據主計總處發布最新物價調查，5月房租類消費者物價指數（CPI）漲2.6%，為28年來最高，代表租屋族的荷包越來越吃緊。（圖／家庭消費中心攝）
▲租屋電費收費問題一直讓廣大租屋族感到困擾。（圖／NOWnews資料照）
貼文引發討論，根據原PO分享的冷氣型號資訊，冷氣為2014年生產製造的十年機型，「消耗功率1250KW、運轉電流5.7A、啟動電流31A」。網友指出，原PO新租屋是定頻冷氣，直言「直接對EER值，機型太舊，以現在的標準連5級都分不進去，耗電是理所當然的」。

原PO表示，因為冷氣沒有故障，她認為房東幫忙換冷氣的可能性不高，打算轉租止血，哭說：「一個禮拜電費快1000誰受得了！有錢人都不敢這樣花，何況我不是有錢人。」

▲妹子分享租屋處冷氣機型號貼紙，網友發現該款十年前冷氣不是變頻冷氣。（圖／翻攝Dcard）
▲妹子分享租屋處冷氣機型號貼紙，網友發現該款十年前冷氣不是變頻冷氣。（圖／翻攝Dcard）
租屋電費新制7/15上路　新制2大重點整理

租屋電費新制7月15日上路，新制規定有2大重點，第1是電費計收標準，如果是約定按「用電度數」計費，房東收取的每度電費將不可以超過電費單的「當期每度平均電價」，也就是若電費單平均電費為5元，房東收1度6元就是超收；若不是按「用電度數」計費，則房東收取的電費將不可以超過電費單的「每期電費總額」。

新制第2重點則是房東在收取電費時，需要提供當期每度平均電價、用電度數等資訊給房客知悉，房客也可上台電官網「住宅租屋電費查詢專區」，查詢相關電費資訊。

▲租屋電費新制重點一覽，但新制不溯及既往。（圖／崔媽媽基金會提供）
▲租屋電費新制重點一覽，但新制不溯及既往。（圖／崔媽媽基金會提供）
新制前舊約房客怎麼辦？崔媽媽：兩步驟捍衛權益

崔媽媽基金會法務組長曹筱筠稍早告訴《NOWnews今日新聞》表示，租屋電費新制不溯及既往，也就是7月15日之前簽約、仍在租賃期的租約，以及租約已到期但沒簽新約的「不定期租約」不適用，包含租金、水電費等都依照原租約規定，未經雙方同意，不得調整。 

曹筱筠建議，房客如果對電費有疑慮，可以先上台電「住宅租屋電費查詢專區」查詢租屋處平均電費單價，詢問房東收費標準，是否有含水費、第四台、網路等費用，先了解費用架構。

她進一步說明，新制前的租屋電費收費，是根據2020年重新修訂的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，規定房東電費收取不得超過台電最高級距，因此就算是不適用新制，但若房東1度電費收到10~11元就是明顯超收，房客仍可向縣市政府消保或地政單位提出申訴並要求改正，房東如果不改正最高將面臨30萬元重罰，新制對屢勸不聽的房東，罰款調高至50萬元。

租屋電費新制來了！「4重點懶人包」一次看　惡房東違反重罰50萬

冷氣晚上才開電費仍3萬5！「耗電理由」藏在細節：帳單飆2倍以上

冷氣每天只敢吹6小時！就怕電費爆掉　台電曝「神級按鈕」超省錢

夏季電費變天價！台中套房「1度8.46元」　眾狂轟：開燈都嫌浪費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選