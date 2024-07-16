租屋妹「冷氣開28度吹4小時」！1週爆噴千元　電費新制仍救不了她

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她說明，原先租屋處1度電6元，有時會忘記關冷氣睡覺、溫度調25~26度，但2000元電卡可以撐將近1個半月，怎料換新租屋處，「冷氣才開28度，平均每天開3～4小時而已」，才住一個禮拜，電費就噴掉千元。房東找水電師傅檢查，說水電都正常，問到「一度（電）6元跟6.5元有差這麼多嗎？」
貼文引發討論，根據原PO分享的冷氣型號資訊，冷氣為2014年生產製造的十年機型，「消耗功率1250KW、運轉電流5.7A、啟動電流31A」。網友指出，原PO新租屋是定頻冷氣，直言「直接對EER值，機型太舊，以現在的標準連5級都分不進去，耗電是理所當然的」。
原PO表示，因為冷氣沒有故障，她認為房東幫忙換冷氣的可能性不高，打算轉租止血，哭說：「一個禮拜電費快1000誰受得了！有錢人都不敢這樣花，何況我不是有錢人。」
租屋電費新制7/15上路 新制2大重點整理
租屋電費新制7月15日上路，新制規定有2大重點，第1是電費計收標準，如果是約定按「用電度數」計費，房東收取的每度電費將不可以超過電費單的「當期每度平均電價」，也就是若電費單平均電費為5元，房東收1度6元就是超收；若不是按「用電度數」計費，則房東收取的電費將不可以超過電費單的「每期電費總額」。
新制第2重點則是房東在收取電費時，需要提供當期每度平均電價、用電度數等資訊給房客知悉，房客也可上台電官網「住宅租屋電費查詢專區」，查詢相關電費資訊。
新制前舊約房客怎麼辦？崔媽媽：兩步驟捍衛權益
崔媽媽基金會法務組長曹筱筠稍早告訴《NOWnews今日新聞》表示，租屋電費新制不溯及既往，也就是7月15日之前簽約、仍在租賃期的租約，以及租約已到期但沒簽新約的「不定期租約」不適用，包含租金、水電費等都依照原租約規定，未經雙方同意，不得調整。
曹筱筠建議，房客如果對電費有疑慮，可以先上台電「住宅租屋電費查詢專區」查詢租屋處平均電費單價，詢問房東收費標準，是否有含水費、第四台、網路等費用，先了解費用架構。
她進一步說明，新制前的租屋電費收費，是根據2020年重新修訂的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，規定房東電費收取不得超過台電最高級距，因此就算是不適用新制，但若房東1度電費收到10~11元就是明顯超收，房客仍可向縣市政府消保或地政單位提出申訴並要求改正，房東如果不改正最高將面臨30萬元重罰，新制對屢勸不聽的房東，罰款調高至50萬元。