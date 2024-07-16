道奇隊史第一人！ Teoscar Hernandez奪全壘打大賽冠軍獎金3259萬
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊外野手Teoscar Hernandez今（16）日在全壘打大賽擊敗堪薩斯皇家隊好手Bobby Witt Jr.，勇奪全壘打大賽冠軍，不但拿到獎金100萬美元（約3259萬台幣）的高額獎金，他也成為道奇史上第一位拿下全壘打大賽的球員。今年全壘打大賽今年賽制維持前2輪3分鐘、決賽2分鐘，但前2輪最多只能打40球，第二輪四強對決，決賽輪則為27球。加時制也改為出局數，每輪每位打者都有3個出局數，若能打出425英呎以上全壘打，則再增加第4個出局數。Teoscar Hernandez在正規時間就打很好，但他在加時更有破壞力，並且在決賽以14轟擊敗Bobby Witt Jr.的13轟勝出。
記者吳政紘/綜合報導
Teoscar Hernandez賺翻了 全壘打大賽奪冠
Teoscar Hernandez在第一輪打出19轟，落後Jose Ramirez、Alec Bohm、還有Bobby Witt Jr.，但他倒吃甘蔗，第二輪遇上Alec Bohm，Hernandez跟他都敲出14轟平手，但他在延長的加時賽又轟出2轟，險勝Alec Bohm。
第三輪決賽，Bobby Witt Jr.後攻，但Hernandez先在正規時間就取得先機，拿下14轟，Bobby Witt Jr.正規時間也有11轟，但他在加時賽只有2轟出現，最後13轟打完，原本有機會追平卻形成全壘打牆飛球出局奪下亞軍。
此外，跟Hernandez一起拿下冠軍的餵球投手是Dino Ebel，他是道奇三壘教練，他幫助Hernandez擊出一發466英尺遠的超遠全壘打，也是奪冠的幕後英雄。