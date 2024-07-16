2024大聯盟全壘打大賽登場！參賽名單、比賽制度轉播平台等一次看

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全壘打大賽由例行賽全壘打最少的球員先打，第一輪目前費城人隊的Alec Bohm21轟，他先打7轟後，之後連續10球內8轟，加上加時賽轟，共累積21轟。
堪薩斯皇家Bobby Witt Jr.本季16轟，排在第二位出賽，但他只有擊出20轟，而且大多是靠加時賽開轟，累積20轟。
全壘打大賽改制 類似NBA制度
過去全壘打大賽是有一對一的對抗，並且在一定時間內打出最多全壘打的可以晉級到下一輪，不過今年改成預賽、複賽跟最後的決賽對手不太一樣，預賽打出最多轟的前4位晉級準決賽，然後第1名對決第4名，第2名對決第3名，最終兩位勝者進行決賽。
根據大聯盟規則，前兩輪每位打者有3分鐘打擊時間，最多可打40球，擁有1次45秒暫停機會，決賽縮短為2分鐘與27球。正規時間結束後，獎勵時間改成在3次失手之前都能一直打下去，這段期間有打出425呎以上的全壘打可以追加1次失手機會。
首輪若有平手的球員，將以個人敲出最遠的全壘打來排名。準決賽之後若有平手的情況，雙方進行60秒延長賽，若還是平手，將進行3次揮棒為單位的連續對決。
全壘打大賽參賽者：
巴爾的摩金鶯Gunnar Henderson
紐約大都會Pete Alonso
費城費城人Alec Bohm：21轟
洛杉磯道奇Teoscar Hernández
克里夫蘭守護者José Ramírez
亞特蘭大勇士Marcell Ozuna
德州遊騎兵Adolis García（地主）
堪薩斯皇家Bobby Witt Jr. 20轟
「北極熊」Pete Alonso是2019、2021年兩屆全壘打大賽冠軍，他2019年球季不僅摘冠，還以菜鳥身分在例行賽敲出53轟（國聯全壘打王），改寫大聯盟新秀紀錄，若Pete Alonso獲勝就可追平名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的全壘打史上3冠歷史紀錄。
此外，金鶯大物好手Gunnar Henderson例行賽28轟在美聯居次，也是本屆例行賽最多轟的參賽者，他今年才23歲，很有機會挑戰各隊好手。
Bobby Witt Jr.24歲，也是較年輕的選手，但實力也不錯，例行賽16轟，但他在球場無所不能，跑守攻三拍子的球員。
Marcell Ozuna例行賽26轟是大谷翔平在國聯的死對頭，他在明星賽票選DH位置落居第3，也輸給大谷翔平。
大谷宣布不參加全壘打大賽，雖然讓比賽少了點樂趣，但因為全壘打大賽表演性質更高，大谷今年為了休養，準備明年回到投手「二刀流」崗位，才選擇放棄賽事。而大聯盟明星賽預計將在去年世界大賽冠軍德州遊騎兵球場舉行。
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