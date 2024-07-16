半個月嗑光6噸牛肉！雄獅曝郵輪旅客「日吃5.6餐」　台客最愛曝

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不少台灣人都喜歡吃飯時來一碗暖呼呼的湯品，雄獅旅遊指出，自助餐廳Garden Café提供的各式湯麵就成為不少旅客的心頭好，獲得第四名，無論是肉燥湯麵或海鮮苳蔭功米粉，都可以滿足台灣人的味蕾；同樣不能錯過Garden Café的自助切肉區，烤牛排、豬肋排、烤雞輪番上陣，滿足大口吃肉的慾望。
雄獅旅遊發言人賴一青表示，為提供台灣旅客更好的郵輪體驗，船上服務人員、標示、廣播等，皆已完成中文化服務升級，船上還有雄獅旅遊專屬服務櫃檯，每段航程都會安排至少20位雄獅工作人員，提供諮詢岸上觀光、消費帳務、付費餐廳預約、尋人服務等協助。豐趣科技也推出專為郵輪旅客設計的「沖繩 Fun Pass」，內含熱門景點門票、必吃美食、藥妝店優惠及免費贈品。
賴一青説，雄獅旅遊更發揮「策展力」，於所有航程舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，皆是由雄獅團隊規劃與執行，另與台灣知名街舞團體HRC Dance Studio合作，於5日、6日航程提供街舞表演及街舞教學，特定航程還有喜劇脫口秀、理財講座等活動，滿足不同族群旅客的需求。
展望下半年郵輪旅遊市場，賴一青指出，將鎖定Fly Cruise旅遊商品，像是獨家開賣甫於7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」13日遊程，以及首度以亞洲為母港、迪士尼遊輪旗下最新「迪士尼探險號」，相關行程也將於第四季上架，加上台灣為母港的郵輪商品，預估今年銷售有望突破8萬人次，營業額可佔整體營收約7至8%。