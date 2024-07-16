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半個月嗑光6噸牛肉！雄獅曝郵輪旅客「日吃5.6餐」　台客最愛曝

▲雄獅旅遊統計台灣旅客平均在郵輪每日享用5.6餐，創下短短半個月吃光6公噸牛肉的紀錄。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊統計台灣旅客平均在郵輪每日享用5.6餐，創下短短半個月吃光6公噸牛肉的紀錄。（圖／雄獅旅遊提供）

記者許若茵／綜合報導

雄獅旅遊自6月5日起引進挪威郵輪「奮進號Norwegian Spirit」首航台灣，船上多達6間免付費餐廳，帶來多元且豐富的餐飲選擇，像是牛排、烤雞、漢堡、甜點等，都深獲台灣旅客喜愛。雄獅旅遊統計，台灣旅客平均在船上每日享用5.6餐，其中對「牛排」更是情有獨鍾，平均每日消耗逾200公斤，是奮進號以往海外航程的2倍以上，短短半個月吃光6公噸牛肉，創下該船紀錄。

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雄獅旅遊表示，台灣旅客最愛郵輪美食，第一名就是主餐廳「紐約客牛排」，煎至外酥內軟的五分熟牛排，簡單沾上海鹽就能吃到食材本身的原味；第二名則是24小餐廳The Local「牛肉麵」，是主廚經過無數次的調整，才做出適合台灣人的美妙滋味；第三名同樣來自The Local的「紐奧良烤雞翅」，濃郁的醬汁配上多汁的小雞腿肉，宵夜時間來上一口絕對是最罪惡的享受。

不少台灣人都喜歡吃飯時來一碗暖呼呼的湯品，雄獅旅遊指出，自助餐廳Garden Café提供的各式湯麵就成為不少旅客的心頭好，獲得第四名，無論是肉燥湯麵或海鮮苳蔭功米粉，都可以滿足台灣人的味蕾；同樣不能錯過Garden Café的自助切肉區，烤牛排、豬肋排、烤雞輪番上陣，滿足大口吃肉的慾望。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，為提供台灣旅客更好的郵輪體驗，船上服務人員、標示、廣播等，皆已完成中文化服務升級，船上還有雄獅旅遊專屬服務櫃檯，每段航程都會安排至少20位雄獅工作人員，提供諮詢岸上觀光、消費帳務、付費餐廳預約、尋人服務等協助。豐趣科技也推出專為郵輪旅客設計的「沖繩 Fun Pass」，內含熱門景點門票、必吃美食、藥妝店優惠及免費贈品。

賴一青説，雄獅旅遊更發揮「策展力」，於所有航程舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，皆是由雄獅團隊規劃與執行，另與台灣知名街舞團體HRC Dance Studio合作，於5日、6日航程提供街舞表演及街舞教學，特定航程還有喜劇脫口秀、理財講座等活動，滿足不同族群旅客的需求。

展望下半年郵輪旅遊市場，賴一青指出，將鎖定Fly Cruise旅遊商品，像是獨家開賣甫於7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」13日遊程，以及首度以亞洲為母港、迪士尼遊輪旗下最新「迪士尼探險號」，相關行程也將於第四季上架，加上台灣為母港的郵輪商品，預估今年銷售有望突破8萬人次，營業額可佔整體營收約7至8%。

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