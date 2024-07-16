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Jaylen Brown仍舊在意沒入選美國男籃？稱與運動品牌脫不了關係

▲美國男籃持續積極備戰即將到來的巴黎奧運，而日前明星前鋒Kawhi Leonard因傷退出國家隊，他的空缺最終則由射手Derrick White給接下，也讓獲得今年總冠軍賽FMVP殊榮的Jaylen Brown頗為不滿，認為是知名運動品牌在從中作梗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃持續積極備戰即將到來的巴黎奧運，而日前明星前鋒Kawhi Leonard因傷退出國家隊，他的空缺最終則由射手Derrick White給接下，也讓獲得今年總冠軍賽FMVP殊榮的Jaylen Brown頗為不滿，認為是知名運動品牌在從中作梗。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運開幕倒數10天，備受矚目的美國男籃也持續整裝備戰，稍早他們則在阿布達比與澳洲隊進行熱身賽，儘管一度領先多達24分，但最終險些遭到對手翻盤，終場則是以98：92險勝。而日前明星前鋒Kawhi Leonard因傷退出美國男籃，他的空缺則由射手Derrick White給接下，也讓今年獲得總冠軍賽FMVP殊榮的Jaylen Brown頗為不滿，認為是知名運動品牌在從中作梗，導致自己最終沒有入選國家隊，稍早Brown也接受訪問，當談到自己沒有入選美國男籃，是否與NIKE有關時，他則表示「我確實這麼認為。」

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Brown前往賭城看夏聯　稱認為沒入選男籃與NIKE有關

Jaylen Brown今日前往「賭城」拉斯維加斯觀看夏季聯賽，當被問到自己最終沒有入選美國男籃，是否與NIKE有關時，Brown則表示：「我確實是這樣認為的，隨之而來還會有更多事情，但目前來說，我不會對此發表更多評論。當然，事情就是這樣，不過老實說，我喜歡這樣。」

（沒有入選美國男籃）我對此並不感到驚訝，我對此的反應就是我替Derrick White感到相當高興，有那麼多我們球隊的人在那裡真是太棒了，我為他們感到高興，但我也並不感到驚訝。」Jaylen Brown如此說到。

Jaylen Brown日前在確定沒有入選美國男籃12人名單後，先是在個人社群平台上回應3個戴眼鏡的表情符號，疑似就已經在表達不滿。接著他又發了一則推文，暗示美國男籃的服裝品牌贊助商NIKE，是他被排除在球隊之外的因素之一，當時他寫下@NIKE，所以我們現在要這樣？

Hill日前否認NIKE有介入　稱是為了團隊做出決定

不過美國男籃總經理Grant Hill，日前就否認NIKE與美國男籃最終的名單有任何關係，他表示：「在我職業生涯的大部分時間裡，我都穿著FILA，這是為了組建好一個團隊，最後才做出的決定。」


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