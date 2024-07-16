Jaylen Brown仍舊在意沒入選美國男籃？稱與運動品牌脫不了關係

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Jaylen Brown今日前往「賭城」拉斯維加斯觀看夏季聯賽，當被問到自己最終沒有入選美國男籃，是否與NIKE有關時，Brown則表示：「我確實是這樣認為的，隨之而來還會有更多事情，但目前來說，我不會對此發表更多評論。當然，事情就是這樣，不過老實說，我喜歡這樣。」
「（沒有入選美國男籃）我對此並不感到驚訝，我對此的反應就是我替Derrick White感到相當高興，有那麼多我們球隊的人在那裡真是太棒了，我為他們感到高興，但我也並不感到驚訝。」Jaylen Brown如此說到。
Jaylen Brown日前在確定沒有入選美國男籃12人名單後，先是在個人社群平台上回應3個戴眼鏡的表情符號，疑似就已經在表達不滿。接著他又發了一則推文，暗示美國男籃的服裝品牌贊助商NIKE，是他被排除在球隊之外的因素之一，當時他寫下「@NIKE，所以我們現在要這樣？」
Hill日前否認NIKE有介入 稱是為了團隊做出決定
不過美國男籃總經理Grant Hill，日前就否認NIKE與美國男籃最終的名單有任何關係，他表示：「在我職業生涯的大部分時間裡，我都穿著FILA，這是為了組建好一個團隊，最後才做出的決定。」