新青安揪出轉租、人頭戶！章定煊：無罰則沒有嚇阻作用
財政部公布新青安貸款首批違規稽查結果，發現有1332件涉及出租、170件人頭戶，而且還會有第2批稽查行動。不過，景文科技大學財務金融系副教授章定煊今（16）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，老實說很多地方還是抓不到，現在抓的都是已申貸的，想申請的人也會更懂如何規避查核，加上抓到也沒有罰則，只是取消資格及追討補貼，「沒有任何嚇阻作用」，他也認同，若違規可聯徵註記。
記者顏真真／台北報導
章定煊表示，雖然現在要求新青安申貸戶要簽切結書，但老實說，「還是很多地方抓不到」，尤其現在勾稽方式是拿貸款資料跟政府掌握的租金補貼、報稅資料進行比對，由於過去沒發生過，大家預想不到政府會這麼做，因此，現在被查到的可能就是原本有申請租金補貼及報稅的人，那沒申報的人，政府根本勾稽不到，他估計有申報租金所得的人可能只有1成，政府要查核更不容易，大家規避技術會更厲害。
不僅如此，章定煊說，即便現在查到人頭戶及轉租，只是收回貸款優惠補貼，抓到並沒有罰則，「沒有任何嚇阻作用」，理論上人頭戶、轉租，即有虛為不實，甚至嚴重可能接近偽造文書，尤其這是政府提供的政策優惠貸款， 但現行若違規，最多就是追回補貼，還是可以辦理一般貸款，大家還是會想冒險試看看，反正抓到也不會怎樣。
由於之前有立委建議，新青安抓到違規就應聯徵註記，章定煊也贊同，因為這會導致個人信用不良，無法再辦貸款，甚至連信用卡都不能辦，也不能開支票，只能用現金，對個人會帶來很大麻煩，就銀行來看，聯徵信用註記也是很嚴重的事，會有嚇阻作用。
對於想買房辦青安貸款的人，章定煊則提醒，不要讓自己變成信用瑕疵，不要以為有5年寬限期，寬限期到付不起，房子賣掉就好，5年後房價是否還會漲很難說，萬一大跌怎麼辦？他也提醒政府要注意，尤其新青安額度大、貸款的人又多，萬一5年寬限期到，很多人付不出貸款，開始拋售房子，若房價又跌，可能賣掉房子還不一定能還掉全部房貸，很多人可能因此被套牢，進而引發連鎖效應，這都要特別注意。