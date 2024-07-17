實登出爐！青埔預售1坪70萬成就解鎖　專家曝3潛力區：房價打七折

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住展雜誌發言人陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》說，青埔近期不乏開價7字頭建案，先前「威均青塘園」兩戶次頂樓接連創下每坪66.5萬元、67.8萬元成交紀錄，「青埔高價水準往7字頭走」是確定的，而創下1坪70萬成交新紀錄的「宜雄耑鑄」為頂樓物，加上又是不到40坪的區域熱門兩房商品，「7字頭不意外，市場期待已久」。
陳炳辰分析，雖然在地青埔人會認為當地道路設計與停車規劃，令商業發展受限，但受惠高鐵效應與誠品、IKEA等大型商場，一直都是北客落腳桃園置產首選之一，雖然7字頭房價驚人，但相較雙北蛋黃區，對於具備資產實力族群來說，仍是可接受的價碼。
桃園房價3潛力區：興南站、過嶺重劃區、客運園區
桃園還有房價潛力區可選擇嗎？陳炳辰指出，觀察青埔外溢效應有3區域房價具發展空間，一是青埔下一站A20興南站，近期新案齊發，寶佳機構推案一堆；二是橫跨中壢、楊梅、新屋、觀音4行政區的「過嶺重劃區」，目前仍有2~3字頭選擇；最後則是大園區航空城的「客運園區」，璟都瘋狂推大案，比價效應無疑。
馨傳不動產智庫執行長何世昌也直言，去年以來各界一直認為桃園市場會很好，主要是它是北台灣房價鞍型區，比雙北、新竹還便宜，所以成為輕移民與資金湧入之處，整個桃園都會很不錯，「因房市處於輪漲格局，各區域都會漲，只是漲多漲少、先漲或後漲罷了」。
專家大推「八德擴大重劃區」 捷運+低價！錯過可惜
因此，如過要選出桃園3個房價潛力區。何世昌表示，他會選「龜山A7、八德擴大重劃區，及桃園高鐵特定區（青埔特區）」。他進一步說明，八德房價較高的地方在大湳市區，最新實價揭露已在今年4月出現預售1坪48萬元交易，若預算有限且想押注未來性，可選「八德擴大重劃區」，直言：「光是捷運建設這支牌就很猛了，再加上相對低價這個優勢，錯過著實可惜。」