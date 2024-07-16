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獨／變頻冷氣吹爆24小時！半個月電費出爐　省電開法曝：冷到蓋被

▲不少人家中都已經換了「全新變頻冷氣」，但仍然不敢放肆地吹，就怕電費會爆掉。（圖/記者張嘉哲攝）
▲不少人家中都已經換了「全新變頻冷氣」，但仍然不敢放肆地吹，就怕電費會爆掉。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

夏天高溫一年比一年熱，近日已經有縣市飆破40度，家中的冷氣真的不得不運轉起來！然而即便有不少人家中都已經換了「全新變頻冷氣」，但仍然不敢放肆地吹，就怕電費會爆掉。而《NOWnews》記者為了應證這個都市傳說，實測只要在家就24小時不關冷氣，並且使用台電推薦的「27度加上電扇的吹法」，結果半個月電費令人感到非常意外！

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近日有網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「我是真心的沒在開玩笑，看很多人說不關冷氣比關還省電，我真的立馬測驗，已經5天沒關了！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我已經連續兩個月24小時沒有關冷氣，就等帳單來見真章」、「變頻的話真的不用關，離開沒有超過半天就開著就好，溫度往上調即可」、「變頻完全不擔心，兩個月電費900路過。」

▲變頻冷氣、空調、冷氣遙控器。（圖／記者黃韻文攝）
▲近日有網友分享自己已經有5天沒關冷氣，非常好奇變頻冷氣吹24小時電費會如何。（圖／記者黃韻文攝）
變頻冷氣實測24小時不關機！半個月電費出爐

而究竟網友說的到底是不是真的？《NOWnews》記者實測從7月1日開始至7月16日下午5時截止計算，將租屋處的一級變頻冷氣以「27度加上電風扇」的方式進行實驗，考量到過程中還是會有「長時間出門」的時間，扣除與室友一同出門的時間，過程大概有2天是關機狀態，其餘全部都是24小時全天候開機。

持續半個月後，租屋處的電表數字從「21906」跳至「21993」，也就是說，16天以來「吹冷氣27度+電風扇」，加上整間房間的用電量一共是87度，以租屋處電費一度5元來看，總計花費435元，個人認為這非常的划算，不僅不會熱到，也能夠睡好覺不會被熱醒，甚至半夜冷到還要蓋棉被！

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▲記者實測半個月開變頻冷氣吹「27度+電風扇」，結果得出結果，整間房半個月用電度87度，一度5元總共花費435元。（圖/記者張嘉哲攝）
淘汰舊型冷氣別再吹了！台電無敵省電吹法是真的

然而經過實測之後，由於記者租屋處是使用新型一級變頻冷氣機型，也可以得出結論「家裡的老舊冷氣真的不要再吹了」！一級變頻冷氣已經成為現在的趨勢，很多人雖然家中是安裝變頻冷氣，但可能是非常老舊的機型，相對耗電力也會提高不少，如果家中有超過10年的老舊冷氣，真的要趕緊汰換現在換還有政府補助最高5000元，想省電真的是趁現在。

至於很多人都不信台電推薦的冷氣溫度27度、28度會涼，但其實只要有電風扇相助讓空氣循環，真的是最無敵省電又涼的吹法哦！加上大多數的上班族自己租屋，上班日都會去公司，實際每天在家的時間大概不到12小時，如果家中的冷氣是一級變頻的機型，真的不用擔心電費會爆棚，夏天晚上安心吹包你一夜好眠啦！

▲原PO幾乎只有晚上才在家吹冷氣，收到電費帳單金額竟高達3萬5千多元。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲台電推薦的「27度+電風扇」的吹風超無敵省電！半個月不關機電費也沒有爆。（圖／記者張嘉哲攝）

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