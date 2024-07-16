名家論壇》徐佳馨／新青安不是炒房元凶，高房價戰犯誰來當？

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如果以這個比例就被稱為「炒房元凶」，還真是太看得起新青安。
解讀數據之外，財政部選擇在這時候公布稽查結果，對房市的宣示意義大於實質，真正打到點的用處有二，
其一，透過這一千多個案例殺雞儆猴，不僅讓已貸戶們心生畏懼，不敢造次，同時還能讓準備申請新青安的貸款戶「嚴守分際」，不敢造次。隨之而來的「新青安切結書」、稽查違規戶等配套，在輿論氛圍下抗性更低，推動效果更好。
其二，近期外界直指高房價元凶就是新青安，財政部壓力山大，還有苦說不出，如今佔比甚微的違約戶數據在前，既能向上級長官交代，亦能杜悠悠眾口，一兼兩顧，妙不可言。
如果效應夠大，這波嚴查有可能增加部分資產槓桿失衡的持有人釋出意願，稍稍讓閉鎖的房市減壓，還能讓被新青安逼到沒業績的民間行庫有點業績，也算是皆大歡喜。
不過，在違約戶佔比不高的數據背後，面對高房價，新青安縱非主因，卻不能不說是最強助攻手。
最直接的，就是新青安扭轉了本來應該要跌價的局勢。
根據樂居統計，最近五年的二手市場待售量，最高點是2020年5月的9.2萬戶，彼時正是新冠疫情，屋主對於未來景氣悲觀，但隨著全球量化寬鬆，二手待售量從9.2萬戶下降到2021年6月的7萬戶，降幅高達23.5%，後來又因為2022年下半年股市下跌，與政府各種打炒房政策，二手待售量持續攀升到2023年7月的10.3萬戶，寫下創歷史新高，這段期間，成交量低迷，房價鬆動，偏偏在關鍵時刻，隨著8月新青安的推出，二手待售量快速下降，以2024年4月數據已經降到7.4萬戶，降幅29%，在低賣壓與股市大好下，房價焉能不漲？
會有這種效果，除了新青安方案的誘人優惠方案外，台灣民間從過去到現在會很習慣透過幾種指標臆測政府對於房市的看法與態度，「降息」、「降稅」或是「政策性優惠房貸」等，是無論誰執政當遭逢市場狀況不佳，會使用的政策工具，有了過去的經驗，又逢政府輪流做多地方建設，還碰上數十年難得一遇的AI大潮帶動台股飆漲，對於許多投資者來說，買房投資等於送分題，差別在於買在哪邊，漲多漲少，如是而已。
新青安話題延燒那麼久，恰是社會對於解決問題都習慣先「找戰犯」的習慣使然，至於到底高房價如何能解？似乎也不是那麼重要的事情了。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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