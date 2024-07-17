Ado用台幣下架一堆台灣牙膏：刷到好感動　買漫畫遇台粉拔腿就跑

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Ado小學一年級在父親的電腦上聆聽語音合成軟體「VOCALOID」音樂，對在任天堂3DS上發布的軟體「Niconico動畫」和「Flipnote Studio」中，以不露臉的方式活動的歌手文化產生興趣，此後展開翻唱歌手的興趣；2020年10月以一曲《煩死了》正式出道，她透露這首歌是在衣櫃裡完成，作品唱出年輕人心聲的大膽歌詞而深受歡迎，之後推出的作品無論搭配日劇、動畫，都在日本樂壇屢屢造成話題。她也在2022年化身「美音」於人氣動畫電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》獻聲；2023年推出新歌《唱》，在串流平台突破1億次播放，同年月底更登上跨年指標性節目《NHK紅白歌唱大賽》演唱此曲。
為了尊重「VOCALOID」曲目製作者和歌手不露臉的文化，Ado出道以來接受媒體採訪時始終不露臉，僅提供插畫做為報導照片。有網路媒體曾報導Ado在2022年4月4日的個人演唱會上首次露臉，但2023年末起，她就以不露臉的方式登上舞台表演。
因為Ado長相向來成謎，是否遇過「大家不知道妳是Ado，卻在妳身旁談論Ado的狀況」，Ado分享來台灣時，很想購買中文版的《週刊少年Jump》，相約工作人員去逛動漫畫商品連鎖店「安利美特」，結果一進店內就看到有人拿著Ado的演唱會藍光，Ado跟工作人員急忙逃走，「明明是我們自己傻傻的進去那裡，但是在那當下，一群人急忙逃出店外，不過內心在竊喜」。
出道3年圓夢開演唱會 Ado來台爆買牙膏：用了很感動
出道短短3年多，Ado今年就舉辦「WISH」世界巡迴演唱會，2月時曾在台北流行音樂中心開唱，場內座無虛席吸引5000人購票支持，人氣不容小覷。
回憶當時在台北的趣事，Ado透露買了好幾條牙膏，更帶著它飛往世界各地跑巡迴行程，「現在已經用完一整條了。那個牙膏裡面有放進嘴裡也沒問題的星星片，非常可愛又有趣，之前在日本沒看過，用了很感動」。
因為台灣美食多，Ado一天就吃好幾餐，她笑說：「不知為何在台北有很多大吃大喝的機會，真的什麼都很好吃，我記得有去吃了中菜餐廳，還有特別印象深刻的是去了夜市，那裡很好玩，我們喜歡到連續兩晚都跑去逛夜市，夜市攤販的小吃也很好吃。那裡氛圍很像日本的廟會，但是賣的小吃種類不太一樣，讓我感受到不同的文化，玩得很開心，很想再次造訪。」
Ado同時感謝2月時，歌迷購票力挺她的台北演唱會，「謝謝台灣的朋友們一直以來的支持，之前『WISH』世界巡迴演唱會非常開心，希望有機會再到台北玩。我平常在生活中也會不時想起在『WISH』或造訪台北時的回憶，希望很快能再度舉辦世界巡迴去跟大家見面，謝謝」。
推出新專輯《殘夢》 取名原因「想留在歌迷心中久一點」
Ado的新專輯《殘夢》是在首次世界巡迴「WISH」結束後所取名。她解釋「殘夢」一詞在日文的意思中，是指「睡醒之後仍殘留在心中的夢」，對Ado而言，她希望與作品能長存於購買專輯的歌迷心中。
而Ado出道這一路以來，實現了包括世界巡迴在內的許多夢想，這些夢想已漸漸成為往事留在她的心中；同時也累積一些因為走上歌手這條路而無法實現的夢。因為想把這些念頭都化為言語，考慮到首張專輯《狂言》至今的變化，將第二張命名為《殘夢》最為恰當，所以Ado選用這個字當作專輯名稱。
《殘夢》將於7月19日發行台壓盤，共分為初回盤（CD+DVD）、通常盤等2種版本，專輯會附贈專屬台灣粉絲的特典海報與貼紙贈品，還有Ado為幸運粉絲署名的親筆簽名海報，活動詳可至「環球音樂 J-POP」臉書查詢。
Ado小檔案
生 日：2002年10月24日（21歲）
性 別：女
職 業：歌手
出道日：2020年
出道作：《煩死了》
專 輯：《狂言》、《殘夢》
社 群：X、IG、YouTube、TikTok